Певица Глюк’oZа анонсировала выход нового альбома

— Большое спасибо за поздравление! Я держу книгу в руках, она уже есть на предзаказе, готовлю презентацию. Конечно, всем хочется рассказать, как она была написана и из чего собрана, но это позже! Хочу выразить большую благодарность моим поклонникам, людям, которые на меня подписаны. На протяжении долгого времени они задавали мне много вопросов, и я решила собрать в одну книгу все, что знаю о своей жизни, поделиться своим опытом. Может быть, кому-то это поможет найти собственную гармонию.