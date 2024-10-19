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Певец Витас, которого спасли от слепоты российские врачи, убрал из райдера все световые и лазерные установки

Он продолжает выступать на частных мероприятиях в Москве.

Источник: Reuters

По данным SHOT, артист готов спеть на корпорате за €50 тысяч (≈ ₽5,3 млн).

Как нам стало известно, 45-летний Виталий Грачёв (настоящее имя) ездит с командой из семи человек, предпочитает передвигаться на авто. По требованиям для «наполнения» гримёрки Витас непривередлив: шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. И никакого алкоголя. Обязательно хорошее освещение, зеркала и вешалка для одежды. В техрайдере артиста, к слову, никаких лазерных и световых установок не требуется.

Ранее мы писали, что несколько месяцев назад у Витаса появились серьёзные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте. Причина — 30 лет прожекторов, софитов и стробоскопов. Певцу провели несколько операций в течение 2,5 месяца. Сейчас, по словам близких, он полностью исцелился, прекрасно всё видит. Ближайший концерт у него — в китайском Гуанчжоу в ноябре.