Певец Витас, которого спасли от слепоты российские врачи, убрал из райдера все световые и лазерные установки

Ранее мы писали, что несколько месяцев назад у Витаса появились серьёзные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте. Причина — 30 лет прожекторов, софитов и стробоскопов. Певцу провели несколько операций в течение 2,5 месяца. Сейчас, по словам близких, он полностью исцелился, прекрасно всё видит. Ближайший концерт у него — в китайском Гуанчжоу в ноябре.