Певец Сергей Лазарев поможет «диско-бабушке» из Сыктывкара

«Ее зовут Лидия, у нее очень непростая судьба. Мы сейчас максимально выясняем, как мы можем ей помочь, потому что ее родственники отказались. Как оказалось, достаточно известная бабушка в Сыктывкаре. “Диско-бабушка” ее называют. Она очень жизнерадостная, но в жизни у нее, к сожалению, всё не так радостно: проблемы с жильем, практически нет денег. Пытаемся выйти на людей, которые могут соединить с ней или передать ей нашу помощь», — сказал певец на видео, опубликованном в его Telegram-канале.