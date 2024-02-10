Певец Сергей Лазарев поможет «диско-бабушке» из Сыктывкара

Ранее Лазарев опубликовал видео со своего шоу «Я не боюсь» в Сыктывкаре, где пожилая женщина энергично танцует под песни певца. Лазарев назвал диско-бабушку «главной звездочкой концерта в Сыктывкаре».
«Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! Два часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья! Прекрасный концерт! На улице минус 30, а в зале было плюс 30!» — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее Лазарев рассказал, что впоследствии поинтересовался, кто эта женщина.
«Ее зовут Лидия, у нее очень непростая судьба. Мы сейчас максимально выясняем, как мы можем ей помочь, потому что ее родственники отказались. Как оказалось, достаточно известная бабушка в Сыктывкаре. “Диско-бабушка” ее называют. Она очень жизнерадостная, но в жизни у нее, к сожалению, всё не так радостно: проблемы с жильем, практически нет денег. Пытаемся выйти на людей, которые могут соединить с ней или передать ей нашу помощь», — сказал певец на видео, опубликованном в его Telegram-канале.