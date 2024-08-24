Певец Андрей Губин рассказал о планах по выпуску новых песен

«Я пишу музыку, пишу много, просто сейчас здоровье, не выступаю. Как только, так сразу. За последнее время я написал очень много хороших песен. Я лучше пишу, чем раньше. Как только будет здоровье, сразу начну песни выпускать», — сообщил он.
Губин также добавил, что в сейчас не так много хорошей музыки. Однако среди российских исполнителей ему нравятся песни NILETTO и Егора Крида.
В 2021 году Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья. Также он признался, что старается лишний раз не включать мобильный телефон, так как на его номер начали приходить сообщения от незнакомых людей, которые «пишут всякие гадости».
Губин является автором и исполнителем таких песен, как «Мальчик-бродяга», «Лиза» и других. Последний альбом певца вышел в 2002 году, после чего он буквально пропал — как стало известно позднее, из-за проблем со здоровьем.