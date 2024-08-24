Певец Андрей Губин рассказал о планах по выпуску новых песен

«Я пишу музыку, пишу много, просто сейчас здоровье, не выступаю. Как только, так сразу. За последнее время я написал очень много хороших песен. Я лучше пишу, чем раньше. Как только будет здоровье, сразу начну песни выпускать», — сообщил он.