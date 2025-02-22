Певцов объяснил, почему вернулся в «Ленком»

«Мои многоуважаемые, дорогие, неравнодушные подписчики, а также те, кто любит театр в принципе как институт, хочу сказать вам большое спасибо. Именно благодаря вашим пламенным посланиям произошло то, что произошло: я вернулся в театр “Ленком”, который сейчас возглавляет Владимир Панков», — сказал он.