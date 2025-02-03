Петрокеры: кто это такие и когда начался новый тренд на камни-питомцы

«Родительские страхи, как правило, связаны с тем, что новое увлечение может отвлечь детей от более полезных занятий или привести к изоляции. Однако важно задать вопрос: чего именно боятся родители? Возможно, это страх перед непониманием и отсутствием контроля над тем, что происходит в жизни их детей. Родительство — это прежде всего отношения, а не навыки, запреты, требование и давление. Искренне проявляйте интерес к Интересам вашего ребенка. Узнавайте, что его вдохновляет, что привлекает его внимание? С кем он дружит, какие общие увлечения их объединяют?», — сказала психолог.