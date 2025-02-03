Петрокеры: кто это такие и когда начался новый тренд на камни-питомцы

У детей набирает обороты очередное увлечение: покупать камни и воспитывать их как домашних питомцев. Последователей такого хобби так и называют «петрокеры» (от англ. pet — «питомец» и rock — «камень»).
РБК Life разобрался, в чем суть этого нового тренда, где взять такого питомца, как за ним ухаживать и стоит ли беспокоиться родителям.
Кто такие петрокеры
Петрокеры — это люди, которые ухаживают за камнями-питомцами. Как правило, это дети или подростки, хотя и взрослым ничто не мешает завести себе такого экстравагантного домашнего друга. Владельцы придают своим камням индивидуальный вид и ухаживают за ними. На камни приклеивают глаза, наряжают их, дополняют аксессуарами и даже придумывают им личные истории.
Камни с глазами: история появления
Продавать камни в качестве питомцев придумал еще полвека назад американец Гэри Даль. В 1975 году он решил воплотить в жизнь, казалось бы, бредовую идею — предлагать людям камни в качестве домашних питомцев. Быть может, идея и не прижилась бы, но Даль обернул ее в привлекательную обертку: камни поставлялись в картонных коробках, с соломинкой и отверстиями для дыхания, с целым набором аксессуаров и маркетинговой легендой — вплоть до специальной шутливой инструкции по уходу за безмолвными питомцами.
Журнал Newsweek опубликовал статью о Pet Rocks, как и три четверти газет страны, подхвативших рассказы о забавной моде. К Рождеству 1975 года было продано более миллиона Pet Rocks, а затем мода быстро сошла на нет. Даль позже подсчитал, что к тому времени, было продано около 1,5 млн Pet Rocks по цене $ 4 за штуку. Так обычные камни сделали предприимчивого американца миллионером. Сам он скончался в 2015 году.
«Мне кажется, я задел некую струну души у населения», — сказал Гэри Даль, пытаясь объяснить феномен, созданный им с помощью Pet Rock.
Где купить камень-питомец
Питомца можно сделать самому из любого подходящего небольшого камня. Инструкции, как его изготовить, уже публикуют сайты уважаемых учреждений. Вот, например, Ботанический сад в Лондоне (Botanic Garden at Tower Hill) приводит подробное пошаговое описание:
- Найдите камень, помойте и высушите его.
- Подумайте, какой образ хотите ему создать.
- Нарисуйте нужные узоры и линии акриловыми красками.
- Обозначьте мордочку питомца.
Используйте пряжу или фетр для меха и игрушечные глазки, помпоны или другие лоскуты ткани для глаз, носа и рта, приклейте нужные элементы на камень.
Другой вариант — купить готовый Pet Rocks. Вполне обширный ассортимент есть на маркетплейсах. Каменные питомцы стоят примерно от 300 до 2,5 тыс. руб. При покупке к камню прилагается пособие, как с ним обращаться, и даже личный паспорт, в котором владелец может указать имя, фамилию, отчество, пол и дату рождения своего подопечного. Описания таких питомцев заслуживают отдельного внимания. Например:
«Очаровательный домашний питомец, который выглядит еще веселее благодаря своей одежде! Камушек с глазками и забавной одеждой станет настоящим украшением вашего дома или офиса. Он не требует особого ухода, но всегда поднимает настроение своим нарядом».
Продаются целые семьи таких домашних питомцев. Есть адаптированные для России задумки, например, камень с именем Кувалда Федя. В описании отмечается, что имя временное и можно затем назвать Федю иначе.
«Его не нужно кормить! Достаточно один раз насыпать в миску мелких камушков (входят в комплект) и этого супового набора хватит на всю жизнь. За ним не нужно убирать шерсть или лоток, и он не побеспокоит соседей. В игровой набор входит: сам домашний камень, коробка-домик для него, коврик для отдыха, миска для корма, корм для камня и инструкция».
Как ухаживать за камнем-питомцем: инструкция
Pet Rocks — не просто камни, а целая концепция, которая включает в себя покупку, заботу и взаимодействие с ними. В Сети можно найти забавные подробные инструкции, как ухаживать за таким питомцем:
- Выберите камень в парке, в саду, на пляже
и т. д.Убедитесь, что выбрали хороший и неповторимый камень.
- Искупайте ваш камень-питомец с мылом или шампунем и губкой, просушите.
- Дайте камню имя и определитесь, мальчик это или девочка.
- Не забывайте кормить питомца.
- Заботьтесь о его эмоциональном состоянии. Не оставляйте его надолго в одиночестве, берите с собой на прогулку, включайте приятную музыку.
Тренд на петрокеров
Как пояснила в беседе РБК Life клинический психолог, психодраматерапевт, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская, в 70-х годах Pet Rock продавали как средство для снятия стресса. Сегодня тренд возвращается, потому что почти все популярные игрушки у детей так или иначе связаны с регуляцией негативных эмоций.
"Сначала хоррор-игрушки вроде Хаги Ваги помогали детям справляться с чувством ужаса. Затем антистресс-игрушки — поп-иты, таба-лапки и другие — предлагали простые повторяющиеся движения, которые переключали внимание с тревожных мыслей. Тренд распространяется через TikTok и другие платформы, где подростки ищут одобрения и пробуют формировать свои идентичность.
По словам Иневской, камень — это способ справляться с тревогой и одиночеством. За камнем можно ухаживать, не опасаясь критики, отвержения или того, что недостаточный уход приведет к смерти, как это было с «Тамагочи». Он соответствует трендам на экологичность и осознанное потребление, которые особенно близки подросткам.
«Антистресс-игрушка, которая не ломается, не требует ресурсов и не наносит вреда окружающей среде, становится привлекательной для разной аудитории. Взрослые ухаживают за камнями, моделируя родительское поведение, если пока не готовы к детям или питомцам. Особенно это важно для тех, кто уже пережил потерю домашнего животного», — подчеркнула психолог Иневская в разговоре с РБК Life.
Своим мнением, почему сейчас петрокеры стали популярны, поделилась и кризисный психолог Наталья Литкова, она сформулировала точку зрения на портале «Сайт психологов B17.ru». Эксперт напомнила, что мода циклична и не всегда логична. Раньше были тамагочи, теперь камни-питомцы. Если у родителей возникает тревога по этому поводу, надо понять, с чем она связана.
«Родительские страхи, как правило, связаны с тем, что новое увлечение может отвлечь детей от более полезных занятий или привести к изоляции. Однако важно задать вопрос: чего именно боятся родители? Возможно, это страх перед непониманием и отсутствием контроля над тем, что происходит в жизни их детей. Родительство — это прежде всего отношения, а не навыки, запреты, требование и давление. Искренне проявляйте интерес к Интересам вашего ребенка. Узнавайте, что его вдохновляет, что привлекает его внимание? С кем он дружит, какие общие увлечения их объединяют?», — сказала психолог.
Одной из возможных причин возродившегося тренда полувековой давности эксперт называет популярные мультфильмы, например, про миньонов. Там персонажи напоминают гладкие булыжники с милыми глазами, с которыми дети могут идентифицировать себя. Вот и относиться к этому надо, как к обычному детскому увлечению, в котором задействованы игрушечные персонажи.
«Увлечение позволяет детям выражать свою индивидуальность и принадлежность к определенной группе. В современном мире, где социальные сети играют огромную роль, участие в тренде помогает детям находить единомышленников и создавать чувство общности. Это особенно важно в возрасте от 6 до 12 лет, когда формируются основные социальные навыки и идентичность», — подчеркнула Наталья Литкова.
Она порекомендовала не запрещать или беспокоиться по поводу желания ребенка завести камень-питомец, а сделать это еще одним поводом для совместного творческого досуга взрослых и детей. Не обязательно покупать питомцев на маркетплейсах, можно превратить в игру поиск подходящих природных камешков. Продумать маршрут, отправиться на поиск нужного камушка, затем вместе создать ему образ подходящего питомца.
«Что действительно может вызывать опасение, так это тенденция упрощения. На бездушных камнях формируются человеческие отношения. А мы, люди — живые, сложные, а отношения — это серьезные эмоциональные, физические и материальные вложения. Молодое поколение не приучено выносить напряжение. Они не хотят “напрягаться”: ни заботиться, ни ухаживать за кем-то. Даже виртуальные питомцы “Тамагочи”, требовали хоть виртуального, но ухода — кормить, спать укладывать, следить за состоянием здоровья. Питомец-камень — мечта для лентяя, ему ничего не надо, он неприхотлив», — высказалась Литкова.
Психолог подчеркнула необходимость уделять достаточно времени ребенку, чтобы ему не приходилось искать себе воображаемых друзей — хотя бы в виде камней, тогда эта забава останется просто забавой.