Петергоф. 5 уникальных произведений искусства петровских времен, которыми можно любоваться сейчас

Проект здания был создан Иоганном Браунштайном, причем архитектор учел пожелания царя. Дворец расположили у самой кромки Финского залива. Для его постройки даже пришлось возводить подпорную стену, а из окна в ясные дни был виден Кронштадт. Здесь император хотел чувствовать себя как в Голландии. Есть даже версия, что в основу проекта легли архитектурные решения малых прусских дворцов, вроде Монбижу под Берлином. Монплезир действительно похож на европейские образцы архитектуры: у дворца голландский «перелом» крыши, боковые лустгаузы с фонариками наверху, галереи, остекленные «в пол», и даже полы в галереях — голландские — в черно-белые мраморные «шахматы».