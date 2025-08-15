Петергоф. 5 уникальных произведений искусства петровских времен, которыми можно любоваться сейчас

Как и было задумано Петром I, Петергоф красотой, роскошью и обилием фонтанов превзошел Версаль — резиденцию французских королей. В нем действует 147 фонтанов, что делает Петергоф одной из крупнейших фонтанных систем мира. Последующие правители Российской империи лишь способствовали украшению резиденции, вписывая в ее сложный комплекс новые произведения архитектуры и разбивая новые парки.
В Петергофе каждая лестница, статуя, фонтан или храм — настоящее произведение искусства. Все они дышат историей и наглядно демонстрируют роскошь и богатство России. Но некоторые элементы ансамбля и экспонаты музеев Петергофа притягивают особое внимание. Это объекты, сохранившиеся еще с времен Петра Великого.
К сожалению, «просвещенные» европейцы едва ли не полностью уничтожили Петергоф во время Великой Отечественной войны. Пострадали почти все фонтаны, дворцы Петергофа были разрушены практически до основания. Многое из того, что мы видим сейчас, — результат кропотливой работы реставраторов, продолжающейся до сих пор. Поэтому если говорить об уникальных вещах эпохи Петра I, то речь может идти об экспонатах или об элементах отделки и архитектуры зданий.
Дубовый кабинет Петра I в Большом Петергофском дворце
В Большом дворце Петергофа до сих пор сохранились восемь оригинальных дубовых панно, которыми в 1718 году был отделан Дубовый кабинет императора Петра. Дубовые панно были созданы по эскизам архитектора из Франции Жана Леблона. Дубовые панели стали главным элементом декора — они украшали стены, двери и dessus de porte — декоративные украшения над дверями. Резьба по дереву была выполнена тоже французским мастером-декоратором — Николя Пино. Главным мотивом резьбы по дубу стало военное и морское могущество молодой Российской империи, символы искусства, науки и времен года. Есть версия, что некоторые панели были вырезаны лично Петром I — царь, если помните, любил работать с деревом.
В Дубовом кабинете долгое время хранились вещи, принадлежавшие императору: будильник, глобус, книги. Между прочим, на одной из панелей осталось послание французского мастера — вырезанные на дереве ноты, которые представляют собой не что иное, как пролог из оперы «Роланд» композитора Жана Люлли. Скорее всего, таким образом мастер пытался подчеркнуть героизм эпохи, ведь герой французского эпоса «Песнь о Роланде» рыцарь Роланд олицетворял несгибаемость духа и жертвенность.
Позже Дубовый кабинет Петра стал рабочим кабинетом его потомков — императоров Павла I и Николая I. Менялись картины и обстановка, но дубовые панели оставались неизменными.
Увы, в начале войны сотрудники музея не сумели вывезти все панели комнаты и шесть из них были навсегда утрачены. Хочется верить, что резьба, выполненная рукой Петра I, уцелела на оставшихся панелях.
Петергоф. Статуи с фонтанов «Адам» и «Ева»
Парные фонтаны «Адам» и «Ева» были построены при Петре I в начале 1720-х годов. Они расположились справа и слева от главной аллеи парка — Марлинской аллеи. По задумке архитектора Николо Микетти, они должны были стать доминантой этой части резиденции царя и олицетворять «прародителей» Российской империи — императора Петра I и императрицу Екатерину I.
Главной достопримечательностью фонтанов стали статуи Адама и Евы работы скульптора из Венеции Джованни Бонаццы. Есть версия, что изначально ему была заказана всего лишь копия со статуй Адама и Евы работы мастера из Вероны Антонио Риццо — эти изваяния украшали Дворец дожей в Венеции.
Однако Бонацца по-своему интерпретировал образы прародителей человечества и создал шедевры в стиле барокко, заставившие заказчика — русского дипломата Савву Рагузинского — одобрить заказ.
Сами фонтаны не раз реставрировались и перелицовывались, а во время войны сильно пострадали. Однако сотрудникам музея удалось сохранить статуи Адама и Евы — ныне они выставлены в Большом дворце, в Западной галерее. Искусствоведы сочли их слишком ценными экспонатами, чтобы их можно было оставить под открытым небом. А на фонтанах красуются копии статуй, выполненные в 1986 году («Ева») и 2001 году («Адам»).
Петергоф. Морской канал
Морской канал, построенный еще при Петре I, сохранился как инженерное сооружение. Однако канал несколько раз менял облицовку своих берегов. Он был построен в 1720 году по проекту Жана Леблона, а в 1723 году его уже начали укреплять и перелицовывать набережные по эскизам Николо Микетти.
Чуть позже усилиями русского инженера Василия Туволкова на канале появился шлюз, благодаря чему он стал глубже и суда стали подходить прямо к дворцу. Вплоть до начала 1740-х годов Морской — Большой, или, как его еще называли, Самсоновский — канал был оснащен разводными мостами: Малибанским и Марлинским. Малибанский был пешеходным, а по Марлинскому ездили кареты.
В 1941 году канал осушили — из него сделали противотанковый ров. Благодаря этому он и сохранился. История этого инженерного сооружения перекликается с воинственностью его создателя — императора Петра.
Петергоф. Дворец Монплезир
«Мон плезир» (mon plaisir) с французского переводится как «мое удовольствие». Это наименование дворцу дал сам Петр I. Здание Монплезира было возведено еще при нем — строительство завершили в 1721 году. Здание дворца сохранилось до сих пор. В годы войны оно пострадало меньше всех построек Петергофа. Именно в Монплезире летом жил и работал император Петр I.
После смерти императора его потомки на долгое время превратили дворец в музей Петра I. Обстановка и личные вещи императора были сохранены.
Проект здания был создан Иоганном Браунштайном, причем архитектор учел пожелания царя. Дворец расположили у самой кромки Финского залива. Для его постройки даже пришлось возводить подпорную стену, а из окна в ясные дни был виден Кронштадт. Здесь император хотел чувствовать себя как в Голландии. Есть даже версия, что в основу проекта легли архитектурные решения малых прусских дворцов, вроде Монбижу под Берлином. Монплезир действительно похож на европейские образцы архитектуры: у дворца голландский «перелом» крыши, боковые лустгаузы с фонариками наверху, галереи, остекленные «в пол», и даже полы в галереях — голландские — в черно-белые мраморные «шахматы».
Во время войны были разрушены кухня, буфетная, спальня, секретарская и Морской кабинет Петра I. Сохранилось несколько лаковых панно из Лакового кабинета императора. Эти панно были написаны русскими мастерами иконописи под руководством голландского мастера Хендрика ван Бронкхорста и стали первым оформлением в азиатском стиле во дворце императора.
Петергоф. Китайская ширма Петра I
Китайская ширма Петра I — это один из немногих предметов мебели, которым император пользовался лично и который сохранился до нашего времени. Большая часть интерьера Петергофа была утрачена во время реконструкции резиденции знаменитым архитектором Франческо Растрелли в 1745 году.
Известно, что шелковая ширма стояла в будущем Большом дворце Петергофа, когда его еще называли Нагорными палатами. Исследователи считают, что ширма была куплена и привезена в Санкт-Петербург из Пекина в 1717 году и входила в число товаров, закупленных специально для Петергофа шведом Лоренцем Лангом, который по заданию Петра I ездил в Китай. Там он приобрел не только ширму, но и китайский фарфор (китайский сервиз стоял в Лаковой комнате Монплезира), а также шелк, ткани и другие искусные поделки китайских мастеров. Большая часть из них была использована в убранстве дворцов Петергофа. Все товары были привезены в Петербург через Селенгинск, Байкал и Верхотурье.
Ширма состоит из 10 створок, еще 2 были утрачены. Одна из створок сохранилась лучше других и была законсервирована. Остальные створки подверглись реставрации. Изначально ширма была ультрамаринового цвета (цвет «синий хань») и раскрашена азуритом — краской с пигментом фиолетового оттенка.