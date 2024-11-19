Петербурженку признали умершей и не платили пенсию более шести лет

Жительницу Санкт-Петербурга ошибочно признали умершей и не платили пенсию на протяжении шести лет. Ей пришлось возвращать пенсию через суд. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.
Женщина начала получать пенсию по старости в 2009 году. Однако в 2016 году на основании «ошибочной информации о личности» ее признали умершей, и выплаты пенсии прекратились.
В апреле 2022 года решение об объявлении женщины умершей отменили, с июня выплаты возобновили. Но пропущенную за шесть лет пенсию так и не вернули.
Тогда женщина обратилась в прокуратуру с требованием о перерасчете своей пенсии за период с февраля 2016 года по май 2022 года. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано, однако вышестоящий суд подтвердил законность требований прокурора.
Ранее глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков напомнил, что в январе пенсионеры получат проиндексированную пенсию. С 1 января пенсии проиндексируют на 7,3%. После этого средний размер пенсий составит 24 тыс. руб. в месяц. Повышение выплат коснется в том числе работающих пенсионеров. Согласно закону, который вступил в силу летом, пенсии работающим пенсионерам проиндексируют впервые с 2015 года.
Пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, согласно предварительным расчетам, среднее минимальное увеличение пенсии работающего пенсионера должно составить 1300 ₽
По данным СФР на 1 августа 2024 года, в России насчитывалось 7,85 млн работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии достигал 17,3 тыс. руб., а неработающих — 23,4 тыс. руб. Неработающих пенсионеров в стране 33,2 млн человек.
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