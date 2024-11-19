Петербурженку признали умершей и не платили пенсию более шести лет

Ранее глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков напомнил, что в январе пенсионеры получат проиндексированную пенсию. С 1 января пенсии проиндексируют на 7,3%. После этого средний размер пенсий составит 24 тыс. руб. в месяц. Повышение выплат коснется в том числе работающих пенсионеров. Согласно закону, который вступил в силу летом, пенсии работающим пенсионерам проиндексируют впервые с 2015 года.