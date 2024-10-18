Петербурженка вырастила огромную тыкву и сделала из нее лодку

Юлия Богданова живет в Петербурге и имеет дачу в Псковской области, в деревне Игомель. В этом году на участке она вырастила огромную тыкву, выдолбила ее, сделала из тыквы лодку и проплыла по реке.
Изначально Юлия мечтала о цветущем саде и вовсе не собиралась заниматься овощами. «Я хотела сад из роз», — рассказывает она газете «Псковская правда». Первые 13 лет девушка действительно выращивала на участке только цветы (в основном розы и гортензии), но неожиданно увидела в магазине семена гигантской тыквы и загорелась идеей вырастить такой овощ.
Тыква
В первый год у Юлии ничего не получилось. На второй год на участке созрела 135-килограммовая тыква, которую девушка прозвала Любавой. А в этом году урожай оказался еще удачнее — Юлия вырастила 226-килограммовую Дуняшу.
Впрочем, это не предел. «Если бы я жила на даче постоянно, то могла бы вырастить тыкву в 500 и 600 кг. Потому что с этой тыквой надо жить рядом. А так как я только на выходных могла за ней ухаживать, то и результат получился соответствующий. Но я и ему очень рада» — говорит девушка.
Один раз тыква даже чуть не утонула: из-за обильных дождей вода залила грядки. Если бы овощ остался в воде, он бы испортился, но, к счастью, Юлия как раз была на даче, и успела выкопать канавку, чтобы вода отошла.
Заплыв
Юлия рассказывает, что, наблюдая за овощем, вспомнила, как читала где-то про заплыв на тыквах, и загорелась идеей попробовать сделать необычную лодку самостоятельно.
Как именно она выдолбила из тыквы плавсредство, девушка не распространяется — есть даже видео, но «показывать их никому нельзя». После этого «лодку» погрузили в машину и отвезли на озеро Стречино — отдельно Юлия отмечает помощь мужа, который решил поддержать необычную затею супруги.
На транспортировку и спуск к воде ушел весь день, и видео с плывущей лодкой Юлии удалось снять только когда стемнело, но результатом она осталась довольна. Тыкву оставили в озере и назад не повезли — «Мужа я пожалела», — признается героиня.
Итог
Овощ супруги аккуратно разрезали и оставили на съедение местным животным: Юлия призналась, что даже всплакнула при расставании с Дуняшей. Самим заплывом девушка довольна не до конца: она надеялась снять все при свете дня и танцевать внутри тыквы на воде.
В следующем году Юлия намерена повторить опыт и учесть все ошибки: лучше следить за овощем, вырастить тыкву крупнее и проплыть именно так, как мечтала: с музыкой и танцами.
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