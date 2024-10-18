Петербурженка вырастила огромную тыкву и сделала из нее лодку

Впрочем, это не предел. «Если бы я жила на даче постоянно, то могла бы вырастить тыкву в 500 и 600 кг. Потому что с этой тыквой надо жить рядом. А так как я только на выходных могла за ней ухаживать, то и результат получился соответствующий. Но я и ему очень рада» — говорит девушка.