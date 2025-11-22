Петербуржцы остались без курьеров-мигрантов

В Санкт-Петербурге вступил запрет на работу иностранных трудовых мигрантов в сервисах доставки еды. Постановление об ограничении было принято ещё летом этого года, но начало действовать только сегодня, 22 ноября, спустя три месяца. Этот период был предоставлен компаниям для поиска новых сотрудников на замену.