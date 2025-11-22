Петербуржцы остались без курьеров-мигрантов

В Санкт-Петербурге вступил запрет на работу иностранных трудовых мигрантов в сервисах доставки еды. Постановление об ограничении было принято ещё летом этого года, но начало действовать только сегодня, 22 ноября, спустя три месяца. Этот период был предоставлен компаниям для поиска новых сотрудников на замену.
В свою очередь, крупнейший агрегатор доставки «Яндекс» выпустил предупреждение о растущем спросе на доставку. Телеканал «78» передает, что компания сообщает о возможном росте стоимости и увеличении времени доставки.
«Процесс привлечения новых доставщиков непрерывен и продолжается в обычном режиме. Однако в условиях дефицита исполнителей ограничение станет ещё одним серьёзным барьером для их входа на рынок курьерских услуг», — указано в заявлении компании.
Ограничения будут действовать до конца 2025 года. После двухмесячного периода власти города оценят социально-экономические последствия и решат, стоит ли продлевать меру.
С 8 ноября в Санкт-Петербурге также вступил в силу полный запрет на работу мигрантов в сфере такси. Решение, подписанное губернатором Александром Бегловым, стало частью программы по повышению качества и безопасности городских сервисов. Иностранцы, трудившиеся по патентам, не могут брать заказы в агрегаторах — их учетные записи отключены, а приложения недоступны.
Руководитель центра «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль отметил, что жители города воспринимают изменения положительно, так как за рулем останутся водители, хорошо знающие город и правила дорожного движения. По его словам, россияне долгое время не могли конкурировать с демпингом иностранных коллег — теперь «планка качества» должна подняться.
При этом директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов указывал, что ряд российских регионов ограничивает доступ иностранных граждан к профессии водителя такси и общественного транспорта. По его словам, такие меры могут отразиться на стоимости перевозок, вызвав рост цен в условиях дефицита кадров.