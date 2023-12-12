Петербургский фонд показал, как загорают нерпы Крошик и Шлиссик

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259779&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Крошик и Шлиссик отлеживаются на суше после морозных деньков, когда они ночевали и грелись в воде. Сейчас на улице стало теплее и можно, обсушив шерстку, хорошенько выспаться под уютным обогревателем», — подписали ролик его авторы.

В шутку они назвали это «Нерпино спа резорт». Пользователи в комментариях согласились с таким определением, отметив, что «курорт высший класс».

Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих «Фонда друзей балтийской нерпы», включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.