Петербургский фонд показал, как загорают нерпы Крошик и Шлиссик

«Крошик и Шлиссик отлеживаются на суше после морозных деньков, когда они ночевали и грелись в воде. Сейчас на улице стало теплее и можно, обсушив шерстку, хорошенько выспаться под уютным обогревателем», — подписали ролик его авторы.
В шутку они назвали это «Нерпино спа резорт». Пользователи в комментариях согласились с таким определением, отметив, что «курорт высший класс».
Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих «Фонда друзей балтийской нерпы», включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже «предпочел» естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.