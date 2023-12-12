15:44 (мск), источник: © РИА Новости

Петербургский фонд показал, как загорают нерпы Крошик и Шлиссик

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте» видео о том, как две известные спасенные нерпы Крошик и Шлиссик «загорают» под обогревателем.

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«Крошик и Шлиссик отлеживаются на суше после морозных деньков, когда они ночевали и грелись в воде. Сейчас на улице стало теплее и можно, обсушив шерстку, хорошенько выспаться под уютным обогревателем», — подписали ролик его авторы.

В шутку они назвали это «Нерпино спа резорт». Пользователи в комментариях согласились с таким определением, отметив, что «курорт высший класс».

Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих «Фонда друзей балтийской нерпы», включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.

Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже «предпочел» естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

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