Петербургский чиновник вышел убирать снег с огнеметом

Соответствующий видеоролик был опубликован на странице чиновника во «ВКонтакте».
В нём политик топит снег огнемётом под музыку из фильма «Охотники за привидениями».
По словам чиновника, он бы хотел убрать весь снег и лед в Санкт-Петербурге с помощью такого огнемета, «но это фантастика».
«В настоящий момент гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и наших граждан», — отметил Куликов.
После этого он появляется в кадре уже с лопатой и заявляет, что власти решили поддержать волонтёров и выйти на импровизированный субботник.