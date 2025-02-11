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Петербургский книжный магазин запустил «Клуб разбитых сердец»

В рамках акции сотрудники порекомендовали любимые книги о любви и подобрали для каждой оттенок красного.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РБК

14 февраля — не только День всех влюбленных, но еще и Всемирный день книгодарения — праздник любви к книгам и чтению. Обрадовать сразу и влюбленных в книги, и тех, кто считает, что книга — лучший подарок, и тех, кто просто хочет найти книгу про любовь, решили в петербургском книжном магазине «Подписные издания».

Накануне праздника здесь запустили «Клуб разбитых сердец» — страничку с рекомендациями книг про любовь от сотрудников магазина: «Мы часто сталкивались с запросом “посоветуйте книгу, чтоб было про любовь и с хорошим концом”. Идеального мы не нашли, зато обнаружили много очень любопытных книг, и нам захотелось поделиться своими открытиями с вами».

Подборку магазин опубликовал на сайте, где под каждым квадратиком скрывается книжная рекомендация.

Источник: www.podpisnie.ru

Квадраты окрашены в разные оттенки красного цвета: это символизирует характер описанной в книге любви: «Например, любовные письма, написанные с особым трепетом, мы ассоциируем с нежным розовым цветом. А сборнику рассказов, который раскрывает перед читателем множество различных граней любви, как нельзя лучше подходит фуксия».

Среди предложенных книг есть и классика («Пустыня любви» Франсуа Мориака и «Страдания юного Вертера» Иоганна Вольфганга Гете), и фантастика («Звездная пыль» Нила Геймана), и даже современный нон-фикшн («Любовь в эпоху ненависти» Флориана Иллиеса). Всего рекомендаций — 36.

Всемирный день книгодарения — молодой праздник, который был учрежден в 2012 году. Его задача — показать ценность бумажной книги и напомнить, что книга — лучший подарок на все времена.

Каждый год в акции участвуют книжные магазины, библиотеки и книжные организации по всей России.

Впрочем, книгу всегда можно чем-то дополнить — так подарок получится еще интереснее. Чем именно — собрали 100 идей на любой вкус в актуальной подборке.