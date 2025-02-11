Петербургский книжный магазин запустил «Клуб разбитых сердец»

14 февраля — не только День всех влюбленных, но еще и Всемирный день книгодарения — праздник любви к книгам и чтению. Обрадовать сразу и влюбленных в книги, и тех, кто считает, что книга — лучший подарок, и тех, кто просто хочет найти книгу про любовь, решили в петербургском книжном магазине «Подписные издания».