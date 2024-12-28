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Петербургских лемуров порадовали конфискованными елками

Ленинградский зоопарк украсил зверинец деревьями, которые продавали в городе незаконно.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Перед Новым годом на многих улицах города появляются елочные базары. К сожалению, не все они имеют разрешение на торговлю — нарушителей штрафуют, а деревья, добытые незаконно, изымают.

«Но ведь сами елки ни в чем не виноваты!» — может воскликнуть сочувствующий читатель. Верно — поэтому приятно, когда конфискату удается найти праздничное применение.

В этом году с интересной идеей выступил Ленинградский зоопарк: о том, как елки украсили вольеры со зверями, рассказало городское издание Фонтанка.ру.

Как объясняет пресс-служба, деревья в целом влияют на животных положительно: благодаря необычному украшению вольеров звери испытывают новые эмоции, изучают ароматы, становятся более активными и любопытными.

Для лемуров, к примеру, из елок и пихт создали целую конструкцию, по которой они с удовольствием лазают: настроением праздника проникаются и сами звери, и посетители зоопарка.

Кроме того, елки — это не просто украшение вольеров. Многим животным они нравятся: и как игрушки, и как пища.

«Хвоя для животных является источником витамина С и эфирных масел. Капуцины, например, с удовольствием объедают еще почки и кору деревьев. Они разбирают ёлку почти целиком “на запчасти”, что может занять обезьянок на весь день», — рассказали в зоопарке.

Зимой хвойные деревья становятся почти единственным источником свежего корма для копытных животных — они дополняют рацион из овощей и травы, выращенной в теплицах садово-паркового отдела.

Хвойные ветки, как объясняют сотрудники, привлекают даже хищников: те воспринимают деревья как игрушки, и тренируют на них охотничьи инстинкты.

Конечно, зеленая хвоя, оживляющая вольеры, радует и посетителей — она создает новогоднее настроение и способна удивить тех, кто уже не раз бывал в зоопарке.

Ранее рассказывали, как лучше выбрать новогоднюю елку себе домой.