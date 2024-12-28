Петербургских лемуров порадовали конфискованными елками

«Хвоя для животных является источником витамина С и эфирных масел. Капуцины, например, с удовольствием объедают еще почки и кору деревьев. Они разбирают ёлку почти целиком “на запчасти”, что может занять обезьянок на весь день», — рассказали в зоопарке.