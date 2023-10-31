Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон

Разработчики остановились на очень громком звуке, который на местности распространяется на расстояние в 35 м при высоте полета дрона в 50 м. Дрон с сиреной помогает, если потерявшийся человек может позвонить, но не может определить свое местоположение.

Разработчики остановились на очень громком звуке, который на местности распространяется на расстояние в 35 м при высоте полета дрона в 50 м. Дрон с сиреной помогает, если потерявшийся человек может позвонить, но не может определить свое местоположение.

Спасатели, находясь на связи с потерявшимся, запускают дрон с сиреной, и человек сообщает, слышит ли он звук, усиливается он или гаснет. Но часто бывает, что человека начинают искать, когда он не выходит на связь. Поэтому ученые сконцентрировали усилия на поиске наилучших способов выделять из общего звукового фона всплески, характерные для голоса человека. Для этого создается оригинальное программное обеспечение, которое позволяет разделять типы звуков, искать нужный им элемент, обрабатывать данные. Проект также предполагает одновременное использование в поисковой операции не одного, а целой группы дронов, которые распределятся по территории и смогут автоматически поделить между собой область поиска и свои ресурсы. Чтобы этого добиться, ученые научились решать вопрос перепрошивки программы одного дрона-робота другим в воздухе без потери управляемости.