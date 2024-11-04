Песок опаснее? Этого вы точно не знали про противогололедные реагенты

В «черном асфальте»
В этом году осень нас долго баловала хорошей солнечной погодой. Однако ноябрь все-таки берет свое. За окном похолодало и пошли долгие обложные дожди. Синоптики не прогнозируют ничего хорошего. Обещают движение на Москву холодных атмосферных фронтов, которые будут сопровождаться ветрами и даже снегопадами. На дорогах возможна сильная гололедица. С приходом холодов наступает горячая пора для столичных коммунальщиков. Впереди их ждет долгая борьба со льдом и снегом на московских дорогах. В противостоянии с зимними осадками они используют не только традиционные ломы и лопаты, но прибегают и к вспомогательным средствам. Посыпают дороги химическими реагентами, которые ускоряют таяние снега.
Необходимость в них объясняется требованиями безопасности передвижения на дорогах. У коммунальщиков на профессиональном сленге есть даже выражение — «содержание в черном асфальте». Оно означает, что при любых погодных условиях дорога должна быть полностью очищена от снега. Обычно это относится к автомагистралям с интенсивным движением. Чистые дороги без льда и снега всем нравятся. Но некоторые задаются вопросом: почему не заменить химию тем же песком? Дескать, на посыпанных им дорогах не будет скользко, а снег пускай убирают дворники лопатами, как раньше. И, мол, не надо ничего растапливать.
Песок уже не «в моде»
"В Москве песок в качестве противогололедного средства не применяется с 2011 года, — рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова, — он не отвечает современным требованиям содержания дорог. От песка уже давно отказались во всем мире. К сожалению, негативные последствия от его использования сказываются потом очень долго и на состоянии дорог, и на общей экологической обстановке в городе.
Причина, по которой коммунальщики перестали посыпать дороги песком, очень простая. Он долго остается на поверхности асфальта и стирается зимними шинами, превращаясь в пыль. А все дело в том, что зимой автолюбители вынуждены переобувать своих железных коней в шипованную резину, которая сама по себе не очень хорошо сказывается на дорожном покрытии. Согласно исследованиям, шипы в покрышках за время использования, «съедают» от 4 до 6 кг асфальта. После этого на дорогах образуется смесь, состоящая из мелкодисперсных крошек асфальта, остатков резины и песочной пыли. Весной, когда дороги высыхают, все это поднимается в воздух.
«Опять же песок засоряет ливневые канализации, а их прочистка — дело очень трудоемкое и дорогое, — говорит Юлия Антонова, — поэтому использование его для борьбы со льдом и снегом неоправданно».
ГОСТы существуют
По словам эксперта, в 2020 году были приняты специальные ГОСТы, содержащие требования к противогололедным материалам, применяемым в населённых пунктах. Реагенты должны им строго соответствовать. Требования касаются влияния дорожных химикатов на людей, цементно-бетонные конструкции и металл. В ГОСТах прописаны условия, исполнение которых обязательно для того, чтобы реагенты, например, не вредили кожаной обуви. Особое внимание уделено вопросам экологии. Она не должна страдать от дорожной химии. Не забыли даже о домашних питомцах. Постарались, чтобы химикаты на дорогах не портили им лапы во время зимних прогулок.
«В Москве в последние годы появились многоуровневые транспортные эстакады, сложные дорожные развязки — все это относится к искусственным сооружениям, которые построены из металла и бетона, — говорит Юлия Антонова, — зимой эти поверхности обрабатываются реагентами. При этом строго отслеживается, чтобы применялись только такие средства, которые были бы безопасны для конструкции, не разрушали бы бетон и не способствовали ускоренной коррозии метала».
И еще одно важное условие при использовании реагентов. Они допускаются к применению только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, которая выдается Росприроднадзором.
«Зеленые» бдят
Комиссия Росприроднадзора проверяет воздействие противогололедных реагентов на почвы, растения, на водные объекты, на окружающую среду в целом, на воздух.
«Это полный комплекс исследований, на основе которого подается заключение о том, можно применять препарат в городах или нет, — объясняет исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта. — Но при этом очень важно понимать, что современные реагенты — это только превентивная обработка дорожного покрытия. Их нужно применять, следуя требованиям технологии. Не допускается отвал снега с реагентами на обочины дорог по принципу, что весной само растает. Его после обработки необходимо убирать и вывозить на специальные снегоплавильные комплексы».
Но в борьбе за чистоту улиц от снега в Москве используются не только химические реагенты. Они в основном применяются на автомобильных дорогах с интенсивным движением. А вот в московских дворах все-таки предпочитают натуральные материалы: гранитную и мраморную крошку.
«В последнее время, правда, от гранитной отказываются, — уточняет Юлия Антонова, — потому что это достаточно твёрдый материал, и он никуда не растворяется и не девается. А вот мраморная крошка оказалась очень полезной и эффективной. В течение двух лет она полностью растворяется. В какой-то степени она даже выступает в качестве разрыхлителя почвы. Мраморную крошку используют во дворах и для пешеходных зон».