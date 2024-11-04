Песок опаснее? Этого вы точно не знали про противогололедные реагенты

Причина, по которой коммунальщики перестали посыпать дороги песком, очень простая. Он долго остается на поверхности асфальта и стирается зимними шинами, превращаясь в пыль. А все дело в том, что зимой автолюбители вынуждены переобувать своих железных коней в шипованную резину, которая сама по себе не очень хорошо сказывается на дорожном покрытии. Согласно исследованиям, шипы в покрышках за время использования, «съедают» от 4 до 6 кг асфальта. После этого на дорогах образуется смесь, состоящая из мелкодисперсных крошек асфальта, остатков резины и песочной пыли. Весной, когда дороги высыхают, все это поднимается в воздух.