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Песню Егора Летова отправили в космос

Группа Massive Attack исполнила кавер-версию песни «Все идет по плану» советского рокера Егора Летова и отправила запись в космос.

Об этом британские музыканты сообщили в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Запись отправилась на Луну в рамках проекта Piccadilly Un: Plugged, посвященного проблеме безответственного освоения космоса и вреда, который такой подход наносит экологии. Сообщается, что аудиосигнал достиг поверхности спутника и вернулся на Землю.

Песня «Все идет по плану» была выпущена в 1988 году. Она стала одной из самых узнаваемых композиций панк-рок-музыканта Егора Летова и его группы «Гражданская оборона».