Песня «Сигма-бой» заняла седьмое место в чарте Billboard

Создательницы и исполнительницы песни — 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Для них это не первый опыт в создании музыки, но первый оглушительный успех: всего за три месяца композиция девочек собрала на ютубе более 51 миллиона просмотров и стала популярной как в онлайн-играх вроде Roblox, так и, к примеру, у берлинских диджеев.