Песня «Сигма-бой» заняла седьмое место в чарте Billboard

Трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года и уже через пару месяцев обрел настоящую вирусную популярность: произведение двух российских школьниц завирусилось и стало регулярно появляться в трендовых видео, мемах и коротких роликах в соцсетях.
Но сейчас к треку пришло настоящее признание: «Сигма-бой» попал в чарт Billboard и занял в рейтинге седьмое место. Песня обогнала весьма маститых исполнителей: на восьмом месте — трек Two канадского рэпера bbno$, на 9 — композиция Кэти Перри I'm His, He’s Mine, а на 10 — главный сингл с нового альбома певицы Kesha Joyride.
Hot Dance/Pop Songs — новый чарт Billboard, который появился только на этой неделе. Первое место хит-парада сейчас занимает певица Tate McRae с композицией It' Ok I'm Ok, а дальше идут четыре трека Charli XCX и один — The Weeknd.
Создательницы и исполнительницы песни — 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Для них это не первый опыт в создании музыки, но первый оглушительный успех: всего за три месяца композиция девочек собрала на ютубе более 51 миллиона просмотров и стала популярной как в онлайн-играх вроде Roblox, так и, к примеру, у берлинских диджеев.
Ранее подробно рассказывали историю самой песни и разбирались, в чем же заключается феномен ее успеха.