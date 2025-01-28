Песня «Сигма бой»: культурная война и мнения экспертов

Мировая популярность и критика из Европы
Песню «Сигма-бой» исполняют российские детские блогеры: 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Сингл даже попал в топ мировых чартов. Композиция «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. За почти четыре месяца она набрала 64,1 млн просмотров на платформе YouTube.
Само понятие «сигма бой» отсылает к молодежному сленгу где «сигма» обозначает мужчину, который стоит вне традиционных иерархий. В тексте песни лирическая героиня обращается к популярному сигма-бою, утверждая, что он «будет добиваться ее год». Автором музыки и текста является Михаил Чертищев, известный композитор, работавший над такими проектами, как «Барбоскины» и «Лунтик».
С начала 2024 года песня «Сигма бой» привлекла внимание депутатов Европарламента. Политик из Германии Нела Риль утверждает, что в произведении «передаются патриархальные и пророссийские взгляды на мир». Она призвала Евросоюз принять меры против песни, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.
Защита творчества: позиция авторов
Тем временем, автор песни Михаил Чертищев, который также является отцом одной из исполнительниц, отрицает наличие скрытого подтекста. «Мы не закладывали никаких патриархальных или матриархальных смыслов в песню. Это большая новость для меня», — отметил он в интервью RTVI. Чертищев подчеркнул, что «Сигма бой» — это просто о легких взаимоотношениях между молодыми людьми.
Также Чертищев прокомментировал обращение православных активистов из организации «Сорок сороков» в Генпрокуратуру с требованием проверить песню на наличие сексуализации детей. Он считает, что стоит обратить внимание на саму организацию, поскольку ее представители «что-то заметили в обычных танцах 11−12-летних девочек».
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров также выступил в защиту песни, заявив, что критика со стороны европейских политиков представляет собой попытку запретить творчество российских детей. «О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей?» — написал он в своем телеграм-канале.
Общественное мнение и поддержка
Депутат Госдумы Виталий Милонов также выступил в защиту «Сигма бой», указывая на то, что активисты, требующие проверки песни на сексуализацию детей, должны обратить внимание на более серьезные проблемы. «Активистам советую от девочек отстать, а посмотреть в сторону цыганской свадьбы, где 9-летних выдают замуж», — отметил он.
Попытки запрета российских песен на Западе представляют собой новую волну «культуры отмены», считает председатель правления «Движения первых» Артур Орлов. «Горжусь тем, что талант наших ребят продолжает оставаться востребованным среди молодежи разных стран мира», — добавил Орлов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что песня «Сигма-бой» заняла седьмое место в чарте Billboard.