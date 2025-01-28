Песня «Сигма бой»: культурная война и мнения экспертов

Тем временем, автор песни Михаил Чертищев, который также является отцом одной из исполнительниц, отрицает наличие скрытого подтекста. «Мы не закладывали никаких патриархальных или матриархальных смыслов в песню. Это большая новость для меня», — отметил он в интервью RTVI. Чертищев подчеркнул, что «Сигма бой» — это просто о легких взаимоотношениях между молодыми людьми.