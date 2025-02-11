Песни горбатых китов подчиняются законам человеческого языка

Оказалось, что 11 видов китов подчиняются закону Менцерата. В частности, более длинные звуковые последовательности состоят из более коротких элементов, что делает их удобнее для воспроизведения. При этом у некоторых животных это выявлено даже сильнее, чем у людей. Закон Ципфа, согласно которому короткие и часто используемые элементы встречаются чаще, обнаружили у синих и горбатых китов. Стоит учитывать, что исследование ограничено лишь пятью видами из-за нехватки данных. Горбатые киты, оказались рекордсменами по эффективности «языка», проявляя оба закона в своих сложных песнях.