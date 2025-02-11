Песни горбатых китов подчиняются законам человеческого языка

Песни горбатых китов соответствуют фундаментальным законам языковой эффективности, присущим человеческой речи. Так, ученые из Института передовой вычислительной науки при Университете Стоуни-Брук выяснили, что вокализации некоторых китообразных соотносятся с законами Менцерата и Ципфа, которые регулируют структуру слов и частоту их использования в языках людей, пишет «Лайфхакер».
Эксперты провели масштабный метаанализ. Он включал в себя изучение 16 видов морских млекопитающих и более 610 тысяч вокальных элементов из 24 исследований. Исследователи сравнили полученные результаты с человеческими языками.
Оказалось, что 11 видов китов подчиняются закону Менцерата. В частности, более длинные звуковые последовательности состоят из более коротких элементов, что делает их удобнее для воспроизведения. При этом у некоторых животных это выявлено даже сильнее, чем у людей. Закон Ципфа, согласно которому короткие и часто используемые элементы встречаются чаще, обнаружили у синих и горбатых китов. Стоит учитывать, что исследование ограничено лишь пятью видами из-за нехватки данных. Горбатые киты, оказались рекордсменами по эффективности «языка», проявляя оба закона в своих сложных песнях.
Исследователи пришли к выводу, что эволюция вокализаций этих животных схожа с развитием человеческой речи. Так, горбатые киты регулярно «сочиняют» новые песни, которые распространяются по всему Тихому океану. Это как раз похоже на культурную эволюцию языков: композиции сначала были простыми, но со временем они стали сложнее.
Согласно другому исследованию, вокализации новокаледонских горбатых китов за семь лет наблюдений соответствовали закону Ципфа. Часть закономерностей встречалась очень часто, а большинство — крайне редко. Такой же принцип лежит в основе частотного распределения слов в человеческих языках.
Различия в песнях животных позволяют ученым изучать структуру популяций и их миграционные пути. Также исследования подчеркивают важность сохранения акустической среды океанов. Это связано с тем, что шумовое загрязнение может разрушительно повлиять на животных, для которых вокализация жизненно важна.
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