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Песков рассказал, какой нейросетью пользуется Путин

Искусственный интеллект (ИИ) от банка «Сбер» GigaChat снабжает президента Владимира Путина информацией наряду с другими источниками, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Он (президент. — РБК) не подключен к GigaChat. Но он получает информацию, которая в том числе обрабатывается GigaChat», — сказал Песков.

Песков высоко оценил уровень развития нейросетей в стране, но добавил, что технология все равно нуждается во многих доработках.

В конце ноября 2023 года Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества. Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.

В декабре 2024 года для российских школьников 5−9 классов выпустили первые учебники «Искусственный интеллект», которые можно будет изучать с преподавателем на внеурочных занятиях.

Дополнением к печатному изданию стало уникальное цифровое приложение, интегрирующее возможности генеративных сервисов GigaChat и Kandinsky. Эти инструменты позволяют школьникам создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей, осваивая современные технологии.

Школьники получат актуальную информацию о том, как работает искусственный интеллект, как с ним взаимодействуют специалисты и в каких сферах он применяется.