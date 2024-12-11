Песков рассказал, какой нейросетью пользуется Путин

«Он (президент. — РБК) не подключен к GigaChat. Но он получает информацию, которая в том числе обрабатывается GigaChat», — сказал Песков.
Песков высоко оценил уровень развития нейросетей в стране, но добавил, что технология все равно нуждается во многих доработках.
В конце ноября 2023 года Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества. Он отметил, что россияне замечают, как эта технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы» и все шире применяется в сфере госуслуг и госуправления.
В декабре 2024 года для российских школьников 5−9 классов выпустили первые учебники «Искусственный интеллект», которые можно будет изучать с преподавателем на внеурочных занятиях.
Дополнением к печатному изданию стало уникальное цифровое приложение, интегрирующее возможности генеративных сервисов GigaChat и Kandinsky. Эти инструменты позволяют школьникам создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей, осваивая современные технологии.
Школьники получат актуальную информацию о том, как работает искусственный интеллект, как с ним взаимодействуют специалисты и в каких сферах он применяется.