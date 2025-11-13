Песков прокомментировал высказывания Стубба о возобновлении диалога с Россией

До этого финский политик заявил, что не исключает возможности восстановления взаимоотношений между странами Европы и Россией в будущем.
— Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать такие тенденции. Это просто невозможно физически, но в целом с господином Стуббом можно согласиться, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков добавил, что подобное заявление нехарактерно для финского президента. По его словам, Стубб относится к лагерю «ястребов-милитаристов», исходя из его прошлых высказываний.
До этого Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Группы двадцати», который пройдет в Южно-Африканской Республике в ноябре.
Трамп, в свою очередь, заявил, что он встретится с российским коллегой только при условии, что у него будет понимание о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине.