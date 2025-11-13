Популярные темы
Песков прокомментировал высказывания Стубба о возобновлении диалога с Россией

Россия и Европа рано или поздно смогут восстановить диалог. Такое мнение в четверг, 13 ноября, выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

До этого финский политик заявил, что не исключает возможности восстановления взаимоотношений между странами Европы и Россией в будущем.

— Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать такие тенденции. Это просто невозможно физически, но в целом с господином Стуббом можно согласиться, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что подобное заявление нехарактерно для финского президента. По его словам, Стубб относится к лагерю «ястребов-милитаристов», исходя из его прошлых высказываний.

До этого Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Группы двадцати», который пройдет в Южно-Африканской Республике в ноябре.

Трамп, в свою очередь, заявил, что он встретится с российским коллегой только при условии, что у него будет понимание о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине.