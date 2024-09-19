Песков прокомментировал возобновление публикаций на YouTube-канале Кремля

Возобновление постинга на YouTube-канале пресс-службы Песков прокомментировал в разговоре с журналистом ТАСС. На вопрос о том, связано ли «оживление» канала с необходимостью лучше доносить точку зрения России до западных зрителей, пресс-секретарь ответил утвердительно.
Аккаунт пресс-службы Кремля на YouTube называется Kremlin. Он был создан в декабре 2005 года (через 10 месяцев после запуска хостинга). На канале 244 тыс. подписчиков. Из описания следует, что канал «транслирует обращения и комментарии президента России». Всего на канале опубликовано 924 видео.
Канал возобновил постинг 5 сентября, опубликовав полную запись пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) на английском и русском языках. До этого момента ролики не публиковались на канале шесть месяцев.