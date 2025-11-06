Популярные темы
Песков прокомментировал возможное ужесточение выдачи россиянам виз

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз заявил, что европейцы не забыли, как строить стены.

Источник: © РИА Новости

«К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы. Они строят стены, они не забыли, как это делать», — сказал Песков журналистам, комментируя возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз.

