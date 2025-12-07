Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков ответил на вопрос о ситуации с изъятием российских активов

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал феноменальной ситуацией разногласия Запада по российским активам. Об этом он сказал в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил заявление МВФ о последствиях изъятия российских активов.

«То есть даже МВФ — а что такое МВФ, это то, что они создавали, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: “Опомнитесь”, — добавил Песков.

В последнее время Еврокомиссия пытается убедить использовать для «репарационного кредита» Киеву заблокированные средства, принадлежащие Москве. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия «выплатит ей материальный ущерб».

Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Так, против этого плана выступает Бельгия, где и хранится основная часть активов. Премьер страны Барт де Вевер отмечал, что эти планы могут помешать потенциальному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря. Президент Владимир Путин подчеркивал, это приведет к резкому падению доверия к еврозоне. Москва неоднократно называла политику ЕС в этом вопросе воровством.

Узнать больше по теме
Международный валютный фонд (МВФ): не просто мировой кредитор, а финансовый врач планеты
Международный валютный фонд (МВФ) — это крупнейшая организация, которая помогает странам справляться с экономическими кризисами. Представьте мировую экономику как огромное тело, где каждая страна — орган: если один «заболевает», страдает все. В такой ситуации МВФ становится и «скорой помощью», выдавая срочный кредит, и врачом-терапевтом, назначающим курс лечения через реформы. Его решения не всегда приятны, но именно они часто спасают мировую систему от коллапса. В статье простыми словами разберем, что это за организация, как она работает и почему ее одновременно уважают и критикуют.
Читать дальше