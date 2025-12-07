Песков ответил на вопрос о ситуации с изъятием российских активов

Он напомнил заявление МВФ о последствиях изъятия российских активов.
«То есть даже МВФ — а что такое МВФ, это то, что они создавали, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: “Опомнитесь”, — добавил Песков.
В последнее время Еврокомиссия пытается убедить использовать для «репарационного кредита» Киеву заблокированные средства, принадлежащие Москве. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Россия «выплатит ей материальный ущерб».
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Так, против этого плана выступает Бельгия, где и хранится основная часть активов. Премьер страны Барт де Вевер отмечал, что эти планы могут помешать потенциальному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.