Песков отметил уважительное отношение Путина к иностранным президентам

Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к коллегам и даже самых «жалких» глав государств никогда так не называет.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к коллегам и даже самых «жалких» глав государств никогда так не называет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии для колонки, посвященной особенностям американской политической сатиры.

По его словам, в плане соблюдения правил приличия президент России является непревзойденным авторитетом. Он подчеркнул, что Путин, хотя и не всегда выражается доброжелательно, сохраняет уважительное отношение к другим государственным лидерам и их действиям, в том числе в публичных заявлениях и медиа.

До этого Владимир Путин заявил, что нужно уважать мнение людей, которые на референдумах поддержали присоединение к России. По его словам, это и есть демократия и полностью соответствует международному праву. Он также напомнил и о первых статьях Устава ООН, где прямо написано о праве наций на самоопределение.

