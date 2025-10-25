Песков отметил уважительное отношение Путина к иностранным президентам

До этого Владимир Путин заявил, что нужно уважать мнение людей, которые на референдумах поддержали присоединение к России. По его словам, это и есть демократия и полностью соответствует международному праву. Он также напомнил и о первых статьях Устава ООН, где прямо написано о праве наций на самоопределение.