Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля

У Кремля есть YouTube-канал с названием Kremlin. Как следует из описания, там «транслируют обращения и комментарии президента России». Канал создан еще в декабре 2005 года, то есть всего спустя 10 месяцев после запуска видеохостинга. Но самые давние ролики относятся к 2009 году — периоду президентства Дмитрия Медведева (2008−2012). За все время на канале опубликовано 924 видео, которые суммарно собрали 58 млн просмотров. На данный момент у Kremlin 244 тыс. подписчиков.