Песков — о данных в СМИ о встрече Путина и Орбана 28 ноября: сообщим о контактах

Кремль сообщит о возможных контактах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикации венгерских СМИ об их запланированной встрече в Москве в пятницу, 28 ноября.
Комментарий Пескова публикует в своём Telegram-канале журналист Life Александр Юнашев.
«Мы сообщим о возможных контактах», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе планируется встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.
В это же время министр армии США Дэниел Дрисколл будет на переговорах с украинской стороной.
По словам Трампа, в мирном урегулировании украинского конфликта достигнут прогресс.