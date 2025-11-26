Популярные темы
Песков — о данных в СМИ о встрече Путина и Орбана 28 ноября: сообщим о контактах

Кремль сообщит о возможных контактах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикации венгерских СМИ об их запланированной встрече в Москве в пятницу, 28 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Комментарий Пескова публикует в своём Telegram-канале журналист Life Александр Юнашев.

«Мы сообщим о возможных контактах», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе планируется встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.

В это же время министр армии США Дэниел Дрисколл будет на переговорах с украинской стороной.

По словам Трампа, в мирном урегулировании украинского конфликта достигнут прогресс.