Песков назвал проблемы с YouTube не приоритетными для россиян

Он подтвердил, что данная тема обсуждалась на встрече президента с режиссером Кареном Шахназаровым. «Действительно, да, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, которая связана исключительно с позицией хозяина этого сервиса. Вы знаете позицию хозяина этого сервиса, она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование», — заявил Песков.