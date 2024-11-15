Песков назвал проблемы с YouTube не приоритетными для россиян

«YouTube не включают-выключают — он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники, да и технологии этого замедления и незамедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор, они должны предоставить информацию на этот счет», — сказал Песков.
Он подтвердил, что данная тема обсуждалась на встрече президента с режиссером Кареном Шахназаровым. «Действительно, да, затрагивалась эта тема, и действительно президент сказал, что он посмотрит на эту проблему, хотя там есть и часть этой проблемы, которая связана исключительно с позицией хозяина этого сервиса. Вы знаете позицию хозяина этого сервиса, она направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование», — заявил Песков.
Вместе с тем он отметил, что проблема с работой YouTube никоим образом не относится к перечню приоритетных у россиян. «Поэтому такая постановка вопроса “когда россиянам вернут YouTube” — я бы с ней не согласился, это совсем не главное сейчас», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Накануне вопрос замедления YouTube в России затронул гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с Владимиром Путиным. По словам режиссера, он рассказал главе государства о ситуации с замедлением видеохостинга, назвав это нецелесообразным, а Путин пообещал «посмотреть и разобраться».
С начала августа абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве или на полную потерю доступа к платформе.
В Роскомнадзоре связывали снижение качества работы видеохостинга с действиями его материнской компании Google, которая после ухода из России прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. В самом Google опровергали это и утверждали, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн 25 июля заявил, что «деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга». Он подчеркнул, что на данном этапе мера коснется только пользователей компьютеров. Спустя сутки Хинштейн уточнил, что «деградация» качества работы видеохостинга YouTube в России вызвана проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. По его словам, для решения проблемы Google может построить собственные серверные центры в России, открыть представительство в стране, добиться снятия санкций на поставку оборудования в России или оплачивать услуги российских дата-центров официально.