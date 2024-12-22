Пешком за здоровым сердцем. Правила жизни кардиохирурга Лео Бокерии

«Доказано, что регулярные пешие прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз и на 5−7 лет увеличивают продолжительность жизни. Однако перебежки между домом и работой к физической активности не имеют никакого отношения. Стресс и прогулка несовместимы. Гулять нужно на свежем воздухе, в определённом темпе. Проходить одну и ту же дистанцию надо с завидным постоянством, оптимально — в хорошем настроении».