Пешком за здоровым сердцем. Правила жизни кардиохирурга Лео Бокерии

Свой юбилей он встречает в прекрасной форме. И это неудивительно, ведь Бокерия всю жизнь не только оперировал, но и убеждал людей в необходимости заботиться о своём здоровье. И личным примером показывал, как это нужно делать. Вот его правила.
1. Регулярно ходить
«Доказано, что регулярные пешие прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз и на 5−7 лет увеличивают продолжительность жизни. Однако перебежки между домом и работой к физической активности не имеют никакого отношения. Стресс и прогулка несовместимы. Гулять нужно на свежем воздухе, в определённом темпе. Проходить одну и ту же дистанцию надо с завидным постоянством, оптимально — в хорошем настроении».
Сам кардиохирург на протяжении многих лет со своей семьёй выходил на прогулки в Москве, в Крылатском. Присоединиться к нему мог любой желающий. Во время прогулки врач охотно отвечал на вопросы, которые задавали попутчики. Позже эта практика легла в основу общероссийского чемпионата «Человек идущий», который уже 6 лет проводит Лига здоровья нации.
«Что касается количества шагов в день, исследования показали: от 8 до 12 тыс. — критически значимая величина для здоровья. Для снижения рисков некоторых заболеваний достаточно увеличить активность до 5,5 тыс. шагов в день, но в большинстве случаев значимый эффект возникает при выполнении 10 тыс.».
2. Следить за весом
Самым полезным для сердца считается средиземноморский рацион, где преобладают растительная пища и полезные жиры.
Но сам академик дважды в жизни придерживался диеты американских астронавтов. Её основа — варёные мясо и рыба. Мучное и сладкое исключаются, соль максимально ограничивается, гарниры не рекомендуются. А вот свежую зелень можно есть в любом количестве.
«Такая диета помогает сохранить вес, что также важно для сердца. Я каждый раз сбрасывал его до аспирантского».
3. Придерживаться режима
«Важно не просто высыпаться (7 часов сна — минимум для нормальной работы сердца), но и всегда ложиться спать в одно и то же время. Цикл сердечных сокращений учащается в течение дня и замирает, когда человек ложится спать. Это даёт сердцу возможность восстановиться».
4. Избегать сигарет и алкоголя
Бокерия много лет был заядлым курильщиком, но бросил курить за один день. И много лет не употребляет алкоголя.
«При хроническом курении возникает спазм коронарных сосудов. В сердце попадает меньше крови и кислорода, из-за чего происходит сбой, который затем приводит к нарушениям ритма сердца. Алкоголь же ни в каких дозировках не приносит пользы. В организме он распадается на компоненты, один из которых — соляная кислота, которая повреждает нервные окончания желудка».
5. Быть позитивным
«Это главная привычка, позволяющая сохранить здоровье. Я, когда встаю утром, стараюсь сделать что-то, чтобы развеселить жену и поднять ей настроение».
Фактор здоровья
Согласно исследованиям, количество отмеренных нам лет определяет не столько система здравоохранения, сколько здоровый образ жизни. Но для его формирования в обществе нужны программы на национальном уровне.
Это отмечал ещё в 1893 году председатель Первой Всероссийской гигиенической выставки Павел Сюзор: «Здоровый дух может находиться только в здоровом теле, здоровое тело — в здоровом жилище, а здоровое жилище — в здоровом городе».
Бокерия уверен: «Наши усилия надо направить на создание пространства и условий, которые позволят человеку любого возраста и достатка заниматься здоровьем».