Пешие прогулки полезны как для тела, так и для мозга

Ученые не раз в своих исследованиях доказывали пользу ежедневных прогулок для организма. Так, например, от девяти до десяти тысяч шагов в день компенсируют сидячий образ жизни, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и риск смертности на 39%. И, как оказалось, такие физические нагрузки полезны и для психического здоровья.