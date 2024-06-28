Пешие прогулки полезны как для тела, так и для мозга

Ученые не раз в своих исследованиях доказывали пользу ежедневных прогулок для организма. Так, например, от девяти до десяти тысяч шагов в день компенсируют сидячий образ жизни, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и риск смертности на 39%. И, как оказалось, такие физические нагрузки полезны и для психического здоровья.
В редакции National Geographic рассказали, как пешие прогулки влияют на здоровье и почему стоит начать гулять каждый день.
Физические преимущества
Первое в списке преимущество пеших прогулок — улучшение состояния сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Эта активность также улучшает уровень холестерина, нормализуя липиды крови и липопротеины, которые играют решающую роль в выведении избытка холестерина из организма и транспортировке молекул в ткани и обратно. Эти факторы означают, что пешие прогулки могут быть эффективными в снижении риска сердечных заболеваний и развитии рака, что увеличивает продолжительность жизни.
Ходьба также может способствовать здоровой потере веса. Так, во время прогулок по сложной местности человек может терять 400−550 калорий в час.
Помимо прочего, по время ходьбы укрепляются кости и мышцы, в том числе четырехглавая, сердечная и ягодичные. Также пешие прогулки благотворно воздействуют на подколенные сухожилия, поддерживая их в норме.
Частые изменения рельефа местности и преодоление различных препятствий, например, камней или ступеней, также улучшают работу вестибулярного аппарата, координацию движений и сохраняют правильную осанку.
Преимущества для психики
Существует ряд исследований, результаты которых показали, что пешие прогулки положительно влияют на психическое здоровье.
Так, длительная и частая ходьба улучшает показатели стресса и тревоги и снижает уровень депрессии и беспокойства. Также пешие прогулки положительно воздействуют на когнитивные способности, память и навыки решения проблем.
Эти преимущества появляются благодаря тому, что пешие прогулки требуют от лобной доли мозга постоянного внимания к окружающему миру для выявления возможной опасности спотыкания или скольжения на пешеходной тропе.
Также было доказано, что пешие прогулки с другими людьми полезны для социализации.
Помимо прочего, прогулки на природе могут способствовать выбросу эндорфина, который улучшает настроение и уменьшает стресс. Естественное освещение на свежем воздухе также может помочь регулировать циркадные ритмы и улучшать качество сна, в дополнение к витамину D, который содержится в солнечном свете и полезен для здоровья костей и предотвращения болезней.
Природа также обладает еще одной магической способностью. Она может «замораживать» время, тем самым добавляя к суткам еще несколько часов.
Анна Морозова