Санкт-Петербург за три часа: пешеходный маршрут по главным символам Северной столицы

Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга за 3−5 часов пешей прогулки. Пройдитесь по готовому маршруту и наслаждайтесь городом в своем ритме: каждое из мест наполнено особенной атмосферой города на берегу великой Невы.
1. Кунсткамера
Начните путешествие с Кунсткамеры на Университетской набережной. Коллекция музея настолько большая и разнообразная, что в многочисленных залах представлена только ее часть. Запасные экспонаты тоже не пылятся — с ними организуют временные выставки. Кунсткамера считается первым музеем России, открытым в 1714 году Петром I после его путешествий по Европе. Именно оттуда и привезена первая коллекция редкостей. Сейчас здесь накопились три этажа предметов быта, одежды, восковых и гипсовых фигур разных народов мира — от африканцев до японцев. В банках заспиртованы эмбрионы, анатомические аномалии и уродцы — под них отведен зал на втором этаже музея.
Точный адрес: Университетская наб., 3, Санкт-Петербург, Россия.
2. Дворцовый мост
Прямо на выходе из музея вас встретит знаменитый Дворцовый мост — один из главных символов города на Неве. Свое название достопримечательность получила из-за соседства с Дворцовой площадью. Разведение проходит каждую летнюю ночь с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. Ради этого величественного действа собирается толпа зрителей, поэтому места вблизи лучше занимать пораньше. Но и днем здесь не соскучишься. Мост расположен в самом сердце Питера — между Адмиралтейским островом и стрелкой Васильевского острова. Прямо здесь сливаются в незабываемую картину старинная архитектура северной столицы и темные, как вино, воды Невы.
Точный адрес: Дворцовый м., Санкт-Петербург, Россия.
3. Львы Дворцовой пристани
А покой здесь охраняют грозные Львы Дворцовой пристани. Медные статуи могучих животных украшают набережную Санкт-Петербурга с 1832 года. Их изготовили по модели известного скульптора Ивана Прокофьева.
Точный адрес: Адмиралтейская наб., Дворцовая пристань, Санкт-Петербург, Россия.
4. Здание главного адмиралтейства
Поворачиваем направо на Адмиралтейскую набережную. И любуемся историческим зданием. Именно от Адмиралтейства берут начало три центральные улицы Петербурга. Изначально здание было настоящей крепостью с бастионами. Здесь строились первые боевые корабли российского флота. Сейчас же в его стенах находится главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России. Адмиралтейство знаменито гордым шпилем высотой 72,5 метра, на самом верху которого красуется позолоченный флюгер-корабль.
Точный адрес: Адмиралтейский пр-д, 1, Санкт-Петербург, Россия.
5. Александровский сад
Прямо перед Адмиралтейством расположен Александровский сад. Раньше здесь был гласис — очищенное от растительности пространство, не позволяющее врагу подобраться к крепости незаметно. Оживили это место к двухсотлетию Петра I. С тех пор прекрасный сад под благородными кронами деревьев пополнился цветниками, фонтанами и скульптурами. Среди них монументы Лермонтову и Жуковскому, бюсты Горчакова, Гоголя, Глинки и другие величественные памятники.
Точный адрес: Адмиралтейский пр., 12, Санкт-Петербург, Россия.
6. «Медный всадник»
Проходим через сад, где, кстати, растет вековой дуб, посаженный императором Александром II в 1894 году. Наш путь ведет к Сенатской площади. Здесь грозно возвышается над Невой эпохальный символ Санкт-Петербурга — «Медный всадник». Памятник возвели по приказу императрицы Екатерины II. О монументе слагали стихотворения известные поэты, а с легкой руки Александра Пушкина всадник и стал медным — на самом же деле статуя изготовлена из бронзы.
Точный адрес: Сенатская площадь, Санкт-Петербург, Россия.
7. Исаакиевский собор
Поворачиваемся спиной к Неве и неспешным шагом через Александровский сад проходим на Исаакиевскую площадь. Путь займет не более 10 минут. Здесь нас встречает Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Его строили с 1818 по 1858 год под руководством Николая I. Эти 40 лет упорного труда явно не прошли даром. Собор грандиозен как снаружи, так и внутри. Интерьер заполняют десятки мозаичных картин и цветной витраж с изображением воскресшего Спасителя. А наверху 43-метровой колоннады храма расположена смотровая площадка с умопомрачительным панорамным видом на Санкт-Петербург. Сюда ведет отдельный вход с южной стороны здания.
Точный адрес: Исаакиевская пл. д. 4, Санкт-Петербург, Россия.
8. Исаакиевский сквер
Насладились видами с колоннады, спускаемся вниз и попадаем в Исаакиевский сквер, который расположен прямо перед собором. Здесь можно присесть, понаблюдать за жизнью вокруг, покормить голубей и задуматься о красоте питерской архитектуры.
Точный адрес: Исаакиевская пл. д. 4, Санкт-Петербург, Россия.
9. Гостиница «Англетер»
В двух минутах пути на Малой Морской улице расположена гостиница «Англетер». История ее берет свое начало еще в 1840 году. С тех пор менялись владельцы и названия, но стены легендарного здания все те же — и помнят множество исторических событий. Здесь останавливались писатели Андрей Белый, Антон Чехов, танцовщица Айседора Дункан и другие известные личности. И, конечно, над знаменитым отелем угрюмо нависает призрак поэта Сергея Есенина. Именно здесь, в номере пять, поэта нашли повешенным. До сих пор не утихают споры: действительно ли противоречивый творец простился с жизнью самостоятельно? Но ответ известен лишь стенам гостиницы Англетер.
Точный адрес: Малая Морская ул., 24, Санкт-Петербург, Россия.
10. Видовой ресторан «Крыша»
А вот уже и вечер: можно отдохнуть и перекусить в одном из многочисленных ресторанов. Например, пройдя направо от гостиницы Англетер по Вознесенскому проспекту не более 10 минут и свернув направо на Адмиралтейский проспект, вы окажетесь возле ресторана «Крыша». Он расположен на последнем этаже отеля «Петр». Оттуда вам откроется великолепная панорама на вечерний Санкт-Петербург.
Точный адрес: Адмиралтейский пр. 8, Санкт-Петербург, Россия.
Интерактивная карта маршрута доступна по ссылке.
Автор: Ирина Бокова