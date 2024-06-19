Санкт-Петербург за три часа: пешеходный маршрут по главным символам Северной столицы

В двух минутах пути на Малой Морской улице расположена гостиница «Англетер». История ее берет свое начало еще в 1840 году. С тех пор менялись владельцы и названия, но стены легендарного здания все те же — и помнят множество исторических событий. Здесь останавливались писатели Андрей Белый, Антон Чехов, танцовщица Айседора Дункан и другие известные личности. И, конечно, над знаменитым отелем угрюмо нависает призрак поэта Сергея Есенина. Именно здесь, в номере пять, поэта нашли повешенным. До сих пор не утихают споры: действительно ли противоречивый творец простился с жизнью самостоятельно? Но ответ известен лишь стенам гостиницы Англетер.