Пещерный лев мог быть символическим животным для древних людей Сибири

«На костях, с которыми мы работали, следов человеческой деятельности, например, разделки, нет. Но тем не менее эти кости на стоянку попали, то есть люди их туда принесли, а значит относились ко льву с интересом, может быть, он был для них символическим животным. Чего нельзя сказать о гиенах, кости которых отсутствуют на стоянках древнего человека. Возможно, это было либо табуированное животное, либо просто гиены не интересовали людей», — приводит пресс-служба научного сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН Дмитрия Маликова.