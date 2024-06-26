Пес-диагност. Кинолог рассказала, как собаки могут выявлять болезни у людей

Ученые обнаружили, что собаки и крысы способны по запаху распознавать болезни людей раньше, чем это смогут показать лабораторные анализы. Об этом сообщил журнал Nature. Скажем, тот же рак можно выявить далеко не сразу, ведь у человека долгое время ничего не болит. А животное может его унюхать до того, как покажут приборы.
Например, в 2004 году были проведены эксперименты, когда собаки выявляли у пациентов рак мочевого пузыря. Нюх собак в десятки тысяч раз острее, чем у человека, так как животные используют больше структур мозга, чтобы определить запахи.
Также очень чувствительным обонянием обладают крысы. Преимущество грызунов еще и в том, что они более приспособлены выполнять одни и те же задания, отмечают исследователи. А значит, их анализу можно доверять еще больше.
Нюх как у собаки
«Собаки и, в принципе, крысы, действительно, способны определять болезни, это животные с развитым обонянием и высокой чувствительностью, — подтвердила aif.ru тренер и методист кинологического центра “Школа-Орлова”, соавтор и ведущий курса “Формирование и коррекция поведения собак” для департамента ветеринарной медицины РУДН, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов IACP Яна Орлова. — Это давно известно, что человек с определенной болезнью может пахнуть несколько иначе. В некоторых случаях это могут замечать даже окружающие больного люди. Но иногда изменение запаха для людей может быть незаметно, в отличие от собак. Точно так же и крыс можно подключать к распознаванию тех или иных заболеваний по запаху. Более того, эту чувствительность у животных можно развивать».
Эксперт отмечает, что при этом нужно учитывать вероятность ошибки и погрешности, потому что диагностируемый человек может быть долгое время в контакте с кем-то, кто имеет данное заболевание. Также на разных стадиях заболевания запах может отличаться.
Вместо рентгена
По словам Орловой, есть определенные породы собак с высокой чувствительностью, внимательностью. Так что ничего удивительного в этом открытии нет.
«Так же, как собака может распознать запах взрывчатого или наркотического вещества через несколько слоев защиты, одежды, вещей, сумок, полиэтилена и прочего, точно так же животное может почувствовать тонкие, едва уловимые нотки специфического запаха человека с определенной болезнью, — считает кинолог. — В целом это достаточно перспективное направление, если ранняя диагностика в лабораторных условиях по каким-то причинам затруднена».
Кстати, в том же исследовании ученые отмечают, что распознавать болезни могут кузнечики и муравьи, у которых тоже хорошее обоняние. Правда, как это применить на практике, пока непонятно.