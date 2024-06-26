Пес-диагност. Кинолог рассказала, как собаки могут выявлять болезни у людей

«Собаки и, в принципе, крысы, действительно, способны определять болезни, это животные с развитым обонянием и высокой чувствительностью, — подтвердила aif.ru тренер и методист кинологического центра “Школа-Орлова”, соавтор и ведущий курса “Формирование и коррекция поведения собак” для департамента ветеринарной медицины РУДН, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов IACP Яна Орлова. — Это давно известно, что человек с определенной болезнью может пахнуть несколько иначе. В некоторых случаях это могут замечать даже окружающие больного люди. Но иногда изменение запаха для людей может быть незаметно, в отличие от собак. Точно так же и крыс можно подключать к распознаванию тех или иных заболеваний по запаху. Более того, эту чувствительность у животных можно развивать».