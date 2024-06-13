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Роскачество выдало первые сертификаты Muslim Friendly российским гостиницам

В середине мая 2024 года в России была запущена сертификация по стандарту Muslim Friendly. Теперь в планах Роскачества выдать около 100 сертификатов различным заведениям для размещения и отдыха.

Российским гостиницам Роскачество выдало сертификаты Muslim Friendly
Источник: ВК

Первые сертификаты Muslim Friendly получили отели «Роза Хутор» в Сочи и гостиница «Измайловская» в Москве, информирует «РИА Новости» (1). Были выбраны отели отличающихся категорий в разных регионах — предполагается, что это позволит оценить эффективность системы более точно. При этом почти 30 заявок от объектов размещения и различных заведений пока ждут своей очереди на получение сертификатов.

Новость

Стандарт Muslim Friendly подразумевает, что объект учитывает особые правила обслуживания для гостей-мусульман: они могут быть уверены в том, что в номере есть Коран, коврик для намаза и другие молитвенные принадлежности, а в мини-баре отсутствует алкоголь.

Список источников

1. «РИА Новости». URL:

Автор: Елизавета Чеботарева