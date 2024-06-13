Роскачество выдало первые сертификаты Muslim Friendly российским гостиницам

Первые сертификаты Muslim Friendly получили отели «Роза Хутор» в Сочи и гостиница «Измайловская» в Москве, информирует «РИА Новости» (1). Были выбраны отели отличающихся категорий в разных регионах — предполагается, что это позволит оценить эффективность системы более точно. При этом почти 30 заявок от объектов размещения и различных заведений пока ждут своей очереди на получение сертификатов.
Стандарт Muslim Friendly подразумевает, что объект учитывает особые правила обслуживания для гостей-мусульман: они могут быть уверены в том, что в номере есть Коран, коврик для намаза и другие молитвенные принадлежности, а в мини-баре отсутствует алкоголь.
Список источников
1. «РИА Новости». URL:
Автор: Елизавета Чеботарева