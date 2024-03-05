Легенды «Художественного»: каким был первый звуковой кинотеатр в России

«Художественный электротеатр» (слова «кинотеатр» еще не существовало) открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Фtдором Шехтелем. В 1930 году кинотеатр стал звуковым — 5 марта в нем демонстрировалась звуковая сборная программа, составленная кинорежиссером Абрамом Роомом.
На его экранах появлялось множество премьер: и легендарный «Броненосец “Потемкин”» и первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь». Здесь же в 1955 году появился первый широкий экран. Для открытия звукового театра нужна была революция: не только техническая, но и в кино, так как многие актеры и режиссеры считали, что звук в кино не нужен. Однако появление «Художественного» перевернуло многое, и даже Чарли Чаплин начал снимать звуковые фильмы.
Анна Морозова