Легенды «Художественного»: каким был первый звуковой кинотеатр в России

На его экранах появлялось множество премьер: и легендарный «Броненосец “Потемкин”» и первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь». Здесь же в 1955 году появился первый широкий экран. Для открытия звукового театра нужна была революция: не только техническая, но и в кино, так как многие актеры и режиссеры считали, что звук в кино не нужен. Однако появление «Художественного» перевернуло многое, и даже Чарли Чаплин начал снимать звуковые фильмы.