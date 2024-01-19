Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
18:52 (мск), источник: © РИА Новости

Первый японский модуль Slim высадился на Луну

ТОКИО, 19 янв — РИА Новости. Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхности спутника Земли, прямую трансляцию ведет Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Наверх
Источник: JAXA

Судя по показаниям на экране, уточняется реальная ситуация.

Главной целью является не просто благополучное прилунение, но точность прилунения в заданной точке с погрешностью в 100 метров. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку на поверхности Луны других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.

В сентябре прошлого года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров.

Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире во время запуска модуля, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача — это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить больше необходимой техники.

SLIM несет два аппарата: LEV1 и LEV2. LEV1 будет заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность «прыгать» по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 — перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Объявил войну'. В Британии забили тревогу из-за 'решения Путина'
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь