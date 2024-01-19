Первый японский модуль Slim высадился на Луну

Судя по показаниям на экране, уточняется реальная ситуация.

Главной целью является не просто благополучное прилунение, но точность прилунения в заданной точке с погрешностью в 100 метров. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку на поверхности Луны других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.

В сентябре прошлого года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров.

Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире во время запуска модуля, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача — это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить больше необходимой техники.

SLIM несет два аппарата: LEV1 и LEV2. LEV1 будет заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность «прыгать» по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 — перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.