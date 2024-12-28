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Первый в России 15-метровый музей-чум открыли в Чите

Первый в России 15-метровый музей-чум под открытым небом открыли в читинском этно-археопарке «Сухотино» в Забайкалье. Внутри установили фигуру мамонта, а стены расписали сюжетами из жизни первобытных людей.

Источник: Российская газета

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, центральным сюжетом экспозиции — символом возрождения древней культуры — стали эвенкийские мальчик и девочка. Кроме того, внутри чума представлены животные того времени — бизон и 200-киллограмовый шерстистый носорог. Хранительница традиционного жилища — шаманка, образ которой создавали по образцу одной из известных этнографических находок.

«У нас многообразная история забайкальской земли, и это место нам рассказывает о ней. Десятки тысяч лет люди жили здесь, сменяли друг друга. Все это время просто фантастические процессы проходили на территории Забайкальского края».

сказал Александр Осипов
губернатор Забайкальского края

Музей-чум — первая часть большого этнопарка «Сухотино». В следующем году в районе Титовской сопки появится этнодеревня с эвенкийскими чумами, бурятскими и русскими домами, а в 2026 году на территории установят 12 буддийских скульптур.