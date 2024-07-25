Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте

Арбо оказался парализован в результате несчастного случая во время купания на озере семь лет назад — он полностью обездвижен от плеч и всецело зависит от помощи других. По его словам, многие его друзья сомневались, стоит ли ему участвовать в проекте, учитывая риски, сопряженные с тем, что подобные технологии не испытывались на людях ранее. «Они могли многое мне сказать, особенно принимая во внимание фигуру Илона Маска и сопряженные с ним истории, так скажу, было много жестких дискуссий с друзьями», — вспоминает он.