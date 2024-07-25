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Первый в мире человек с мозговым имплантом сделал признание об эксперименте

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Первый обладатель мозгового импланта Neuralink Нолан Арбо рассказал РИА Новости, как проходил отбор для эксперимента, о спорах с друзьями и поддержке близких, а также поделился, что осознавал риски, но никогда не сомневался в необходимость участвовать.

Источник: cnn

В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

Арбо оказался парализован в результате несчастного случая во время купания на озере семь лет назад — он полностью обездвижен от плеч и всецело зависит от помощи других. По его словам, многие его друзья сомневались, стоит ли ему участвовать в проекте, учитывая риски, сопряженные с тем, что подобные технологии не испытывались на людях ранее. «Они могли многое мне сказать, особенно принимая во внимание фигуру Илона Маска и сопряженные с ним истории, так скажу, было много жестких дискуссий с друзьями», — вспоминает он.

По словам Арбо, весь процесс с отбором участника для первого эксперимента Neuralink — с подачи заявки до финального интервью — занял около месяца. В это время он проходил различные психологические тесты, с ним проводились лабораторные исследования.

Однако окончательное решение об участии в проекте он доверил родителям. «Я сказал им, если вы не хотите, чтобы я шел на это, я не буду этого делать … но они очень меня поддержали», — рассказал собеседник агентства, признавшись, что его мама, конечно, «немного волновалась» насчет операции на мозге сына. Но его родители, по словам Арбо, просто хотели, чтобы о «был счастлив и делал то, что хочет делать».

«Я всегда считал, что если я смогу сделать это, я должен это сделать … если бы я отказался от такой возможности и что-то плохое случилось с другим первым участником, я бы себя не простил», — поделился собеседник агентства.

По его словам, он осознавал риски, но «никогда не сомневался».

«Будучи парализованным от плеч, мозг — последняя функциональная часть меня, и было страшно ложиться на операцию на мозге, но в конечном итоге я думал, что если мое участие поможет другим людям, я хочу это сделать», — подчеркнул Арбо.