Первый «ужастик» в СССР. Существует ли «проклятие фильма “Вий”»?

В отличие от истории с Рязановым, Пырьев не так плотно следил за деятельностью Ершова и Кропачева, которым доверили также и проработку сценария. Когда же у Ивана Александровича дошли руки, он остался крайне недоволен — фильму определенно не хватало мистики и сказочности. Поэтому «на усиление» к молодежи отправили самого Александра Птушко, за плечами которого уже были «Новый Гулливер», «Садко», «Илья Муромец» и другие знаменитые ленты.