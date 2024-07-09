Первый «ужастик» в СССР. Существует ли «проклятие фильма “Вий”»?

В ноябре 1967 года, к 50-летию Октябрьской революции, советский кинематограф подготовил зрителям совершенно неожиданный сюрприз — первый в СССР фильм ужасов.
Советская сенсация
Картина, разумеется, таким образом не позиционировалась, что не отменяло ее воздействия на зрителей. Даже спустя 20 лет просмотры ленты на сеансах в пионерлагерях наводили страх на самых отпетых хулиганов. А как иначе, если детские «страшилки» про «летающий гроб» были перенесены на большой экран.
«Вий» Николая Васильевича Гоголя в постановке Константина Ершова и Георгия Кропачева привлек в кинотеатры свыше 32 млн зрителей — ничего подобного от проекта просто не ожидали.
Все началось с того, что легендарный режиссер Иван Пырьев решил присмотреться к гоголевской мистике и выбрал для этого «Вия». Но самому ему заниматься проектом было некогда, и он решил привлечь к нему молодежь — так в свое время Эльдар Рязанов стал режиссером «Карнавальной ночи».
Выпускники и Птушко «на усиление»
«Вия» доверили выпускникам Высших режиссерских курсов Союза кинематографистов СССР Константину Ершову и Георгию Кропачеву.
В отличие от истории с Рязановым, Пырьев не так плотно следил за деятельностью Ершова и Кропачева, которым доверили также и проработку сценария. Когда же у Ивана Александровича дошли руки, он остался крайне недоволен — фильму определенно не хватало мистики и сказочности. Поэтому «на усиление» к молодежи отправили самого Александра Птушко, за плечами которого уже были «Новый Гулливер», «Садко», «Илья Муромец» и другие знаменитые ленты.
Пырьев «отцепил» от проекта Александру Завьялову, взятую на роль Панночки. Что именно ему не понравилось, спорят до сих пор. Однако вместо Завьяловой в гроб определили звезду «Кавказской пленницы» Наталью Варлей. У нее, помимо всего, был свой плюс — цирковая подготовка. Правда, и с ней все едва не закончилось трагедией…
Спасение от Куравлева и ведьма-мужчина
Технически все было многократно продумано, тем более что для Птушко, привлеченного к проекту, трюки в кино были настоящим «коньком». Однако во время пролетов Панночки в гробу страховка не сработала, и Варлей вылетела на полном ходу. Каким образом успел среагировать игравший Хому Брута Леонид Куравлев, непонятно до сих пор, но актриса обязана ему и жизнью, и здоровьем.
Позднее Варлей сетовала, что прикосновение к мистике здорово испортило ей жизнь, но вот во время съемок она ко всему относилась проще — будучи студенткой, штудировала конспекты в перерывах, не вылезая из гроба.
Разумеется, в обличье ведьмы Куравлев летал не на Варлей. Подобрать актрису на этот образ было весьма затруднительно. Разрешили ситуацию просто — предложение получил опытный театральный актер Николай Кутузов, который согласился на эксперимент и справился блестяще.
Страшнее кошки зверя нет
На роль нечисти Птушко пригласил артисток цирка, включая лилипутов. Труднее всего цирковым давались не съемки, а обильный грим, но результат того стоил.
Самого Вия сыграл силовой акробат Николай Степанов. Его костюм был настолько тяжел, что обычный человек просто не смог бы в нем двигаться. Правда, многие сочли, что в итоге образ Вия не такой уж пугающий — за него работала общая атмосфера.
Для нагнетания жути режиссеры использовали дрессированных кошек, которым надевали шапочки с рожками. Но Птушко использовал интересный прием — в кадре он использовал не самих кошек, а их тени, что работало куда сильнее.
Дрессированных птиц найти в большом количестве не удалось. Поэтому съемочная группа буквально ловила ворон, которых затем выпускали. Для новых дублей процедуру приходилось повторять.
Америке понравилось
Есть еще интересный момент — Панночка в «Вие» говорит… голосом Зайца из «Ну, погоди!». Дело в том, что ни в «Кавказской пленнице», ни в «Вие» Варлей не доверили озвучивать роль. В первом случае за нее говорила Надежда Румянцева, а во втором — Клара Румянова, озвучивавшая знаменитый советский мультфильм.
Несмотря на весь скепсис, «Вий» произвел впечатление не только на советских зрителей. Картину продали в зарубежный прокат, в том числе в Соединенные Штаты, где «хоррор из СССР» оценили очень высоко. Американские критики и по сей день считают «Вия» образцом классического фильма в жанре «темной сказки».
Есть легенда о «проклятии Вия» — дескать, создатели картины массово умирали после его выхода на экраны. Упоминают имена Пырьева, Птушко, Алексея Глазырина, сыгравшего сотника…
Пырьев действительно скончался в феврале 1968 года. Глазырин умер через четыре года после выхода ленты, Птушко — через шесть. При этом игравший Хому Брута Куравлев дожил до 85 лет, как и режиссер Геннадий Кропачев, Наталье Варлей сейчас 76
В общем, «проклятие Вия», как и «проклятие Тутанхамона», не подтверждается фактами. В отличие от качества ленты, которое успешно прошло проверку временем.