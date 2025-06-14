Первый теракт в истории России: как трагедия в Буденновске изменила страну

В ходе теракта в Буденновске погибли более 120 человек.
Трагедия унесла жизни 149 человек, 415 были ранены, а ее последствия навсегда изменили подходы к борьбе с терроризмом в России. Подробнее о трагедии в Буденновске — в материале URA.RU.
Прорваться в Ставропольский край боевикам удалось, подкупив милиционеровФото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС.
Предпосылки: перелом в Первой чеченской войне
Критический момент
К лету 1995 года Первая чеченская война достигла переломного этапа. Федеральные силы укрепились в Грозном, захватили село Шатой — неформальную столицу самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) — и начали зачистку горных районов. Боевики, терпящие поражение, искали способы изменить ход войны. Президент ЧРИ Джохар Дудаев санкционировал теракт, заявив: «Борьба принимает новые формы».
План Басаева
В мае 1995 года в селе Аллерой Шамиль Басаев (внесен в реестр террористов Росфинмониторинга) сформировал отряд из 195 боевиков, вооруженных автоматами, пулеметами, гранатометами и взрывчаткой. По одной из версий, целью был аэропорт Минеральных Вод, но маршрут боевиков, миновавший три аэропорта, и их заявления о намерении атаковать Москву указывали на более амбициозные планы.
Начало трагедии: атака на Буденновск
14 июня 1995 года
Утром три грузовика КАМАЗ и похищенный милицейский ВАЗ-2106 пересекли границу Дагестана в Ставропольского края. Боевики, используя поддельные удостоверения и легенду о перевозке «груза 200», подкупили сотрудников на блокпостах. Директор ФСБ Сергей Степашин позже отмечал: «Информация о походе Басаева была, но сработали авось и предательство».
Срыв операции
Около 11:40 пост ГАИ под Буденновском заподозрил колонну. Начальник ОВД Николай Ляшенко приказал досмотреть груз, но боевики отказались, согласившись проследовать в город.
Штурм ОВД
В 12:15 у здания ОВД боевики открыли шквальный огонь. Ляшенко вспоминал: «Человек 70, пулеметы, ленты — строчить начали». Атака унесла жизни нескольких милиционеров, 11 были ранены, шестеро боевиков ликвидированы. Захватить отдел не удалось, и боевики отступили в город.
Хаос и расправы: террор на улицах
Уличные казни
Боевики атаковали рынок, банк, администрацию, медучилище и пожарную часть, захватывая заложников и убивая сопротивляющихся. Старик, не бросивший велосипед, и случайные прохожие стали их первыми мирными жертвами.
«Бородатый мужик стрелял направо и налево. Множественные сквозные ранения» — вспоминала потерявшая сына Любовь Чумак.
Захват администрации
Боевики водрузили флаг ЧРИ на здании администрации, согнав 600 заложников вокруг бензовоза и угрожая взрывом. К 15:00 они направились к районной больнице № 2, куда стекались раненые.
Больница в осаде: живой щит и ультиматум
Захват больницы
Около 13:30 боевики ворвались в больницу. Они захватили 450 сотрудников, 650 пациентов и сотни горожан, включая раненых летчиков.
«Как в хронике Отечественной войны», — описывала происходящее хирург Вера Чепурина. Всего в заложниках оказалось более 1600 человек.
Фильтрация и казни
Боевики устроили «фильтрационный лагерь», отправив мужчин в подвал, а женщин и стариков оставив в холле. Для устрашения расстреляли шестерых, включая школьников Василия Свердлика и Антона Калиновского.
«Нас ставили к стенке, требовали одежду военных, но мы никого не выдали», — вспоминала врач Валентина Васильева. Персонал переодевал военных в халаты, подделывая их документы.
Ультиматум и минирование
Боевики заминировали подвал и кислородную станцию, угрожая взрывом. Басаев потребовал прекратить войну в Чечне и вывести войска, иначе все заложники будут уничтожены. Заложники звонили родственникам, передавая требования.
Гуманитарный кризис
В больнице прекратилась медицинская помощь, что привело к смерти тяжелобольных. В городе остановились транспорт, газо- и водоснабжение, закрылись школы, детсады и магазины. Хлеб доставляли машинами.
Реакция властей: растерянность и критика
Ельцин в отъезде
Борис Ельцин улетел на саммит G7 в Канаду, несмотря на кризис, что вызвало критику. В Госдуме 16 июня обсуждали его отрешение от власти, но инициатива провалилась. «В первый день никто не мог оценить ситуацию», — говорил тогдавшний директор ФСБ Сергей Степашин.
Силовики на месте
В ночь на 15 июня в Буденновск прибыли глава МВД Виктор Ерин, директор ФСБ Сергей Степашин, вице-премьер Николай Егоров и замглавы МВД Михаил Егоров. Спецподразделения «Альфа», «Витязь», «Русь» и морпехи окружили больницу.
Пресс-конференция Басаева
Басаев потребовал журналистов. Не дождавшись их к 14:00 15 июня, он казнил шестерых заложников. Журналисты, включая сотрудников ФСБ под прикрытием, прибыли к вечеру. Басаев требовал независимости Чечни и переговоров Дудаева с Ельциным.
Роль Кашпировского
Психотерапевт и депутат Государственной думы Анатолий Кашпировский выразил готовность принять участие в переговорах с чеченскими боевиками, которые согласились вступить с ним в диалог. Кашпировский вошел в здание больницы, где провел встречу с Шамилем Басаевым. В результате переговоров пятеро беременных женщин были отпущены, а сопровождавшие Кашпировского лица покинули территорию лечебного учреждения. Сам Кашпировский передал через одного из членов делегации свой отказ покидать больницу.
Следуя совету Кашпировского, Басаев потребовал организации пресс-конференции с участием российских и зарубежных журналистов. Это мероприятие состоялось в ту же ночь. Уже через несколько часов американский телеканал CNN транслировал интервью с Шамилем Басаевым на весь мир. Ночью 18 июня 1995 года Кашпировский, покидая больницу, вывел на свободу еще 40 заложников.
Штурм больницы
17 июня, 5:00 утра
Спецназ начал штурм, не зная плана здания и численности боевиков (оценивали в 30, а их было 195). Террористы прослушивали радиоволну и заметили прогрев бронетехники. Боевики выставили заложников в окна, привязав их бинтами. Снайпер-террористка с ретранслятора стреляла в спину спецназу.
Жертвы и героизм
Спецназ использовал тактику двойного огня, чтобы обезвредить боевиков за заложниками. Женщина-заложница помогла снайперу Игорю Сенину устранить бандита. Но потери были велики: майор «Альфы» Владимир Соловов, прикрывая товарищей, погиб, как и офицеры Дмитрий Рябинкин и Дмитрий Бурдяев. Штурм унес 30 жизней, 70 человек были ранены. Освободили 61 заложника, но главный корпус взять не удалось.
Пожар и отчаяние
В больнице начался пожар, потушенный заложниками. Пациенты писали имена на телах, ожидая смерти. «У некоторых сдавали нервы, приходилось успокаивать, иначе их бы застрелили», — вспоминал заложник Евгений Ульшин.
Переговоры с Черномырдиным: спасение заложников
18 июня
Штурм заставил Басаева искать выход. Он потребовал разговора с премьер-министром Виктором Черномырдиным. Их диалог, включая фразу «Шамиль Басаев, очень плохо слышно», вошел в историю. Басаев требовал прекращения войны и переговоров с Дудаевым.
Уступки
В полночь 18 июня боевые действия в Чечне приостановили. Боевикам предоставили шесть автобусов для выезда с заложниками-добровольцами. Генерал Виктор Медведицков согласовал маршрут.
Освобождение: финал трагедии
19 июня
Около 140 добровольцев, включая врачей, депутатов и журналистов, согласились сопровождать боевиков. Они отказались подписывать документ о «присоединении к банде», и текст смягчили. В 16:00 колонна с 73 боевиками и 123 заложниками выехала в Чечню.
20—21 июня
В ауле Зандак боевики отпустили заложников и скрылись. Федеральные силы их не преследовали. Заложники вернулись в Буденновск.
Последствия
Жертвы
Теракт унес 149 жизней, 415 человек были ранены, 43 ребенка пострадали. Ущерб городу составил 95,6 млрд неденоминированных рублей (примерно 20 млн долларов). 22 июня был объявлен днем траура.
Преследование
К 2005 году уничтожены 30 боевиков, включая Абу Мовсаева. Членов банды, в том числе причастных к нападению на Буденновск, регулярно задерживают. По данным на 2022 год, дело о нападении на Буденновск еще не закрыто.
Сам Шамиль Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево Назрановского района Ингушетии. Согласно официальной версии ФСБ России, его смерть наступила в результате взрыва грузовика КАМАЗ, груженного взрывчаткой и боеприпасами, который он сопровождал.
Взрыв произошел во время подготовки боевиками теракта, предположительно, приуроченного к саммиту «Большой восьмерки». Молекулярно-генетическая экспертиза позже подтвердила, что среди погибших был именно Басаев. Вместе с ним погибли еще несколько боевиков, точное число варьируется в источниках от 4 до 12.