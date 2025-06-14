Первый теракт в истории России: как трагедия в Буденновске изменила страну

Взрыв произошел во время подготовки боевиками теракта, предположительно, приуроченного к саммиту «Большой восьмерки». Молекулярно-генетическая экспертиза позже подтвердила, что среди погибших был именно Басаев. Вместе с ним погибли еще несколько боевиков, точное число варьируется в источниках от 4 до 12.