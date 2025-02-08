«Первый случай»: ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде

Микропластик нашли вблизи некоторых научных баз в Антарктиде, это первый случай обнаружения микроскопических частиц в столь отдаленных местах.
«Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него», — сказала эколог-океанист доктор Клара Манно.
При этом, говорится в статье, вызывает беспокойство возможное воздействие найденных частиц на окружающую среду в Антарктиде, где никогда прежде ничего подобного не находили из-за строгих правил контроля над ввозимыми материалами.
«Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах», — предупредила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс, отметив, что «на Земле нет по-настоящему нетронутого места».
Ранее бразильские ученые обнаружили частицы микропластика в обонятельных луковицах человеческого мозга. Это указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частиц микропластика в мозг. Также микропластик нашли в разных частях организма и плаценте.