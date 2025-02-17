Первый российский препарат для похудения выходит на рынок

Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый добавил, что людей с диагнозом «ожирение» в России 44 миллиона, людей с диагнозом «ожирение и лишний вес» — более 60 миллионов, а охвачено терапией чуть более миллиона. По его словам, российский препарат будет стоить в 5−6 раз меньше, чем в США.