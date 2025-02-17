Первый российский препарат для похудения выходит на рынок

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первый отечественный прорывной препарат для похудения «Тирзетта» (тирзепатид) выходит на рынок, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров компании «Промомед» Кира Заславская.
«Рады поделиться с вами нашей гордостью, очередным достижением компании “Промомед” ради российской науки — появление на рынке, в руках у врачей первого полностью отечественного тирзепатида. Это действительно важнейшее событие», — сказала Заславская на бизнес-завтраке биофармацевтической компании.
Она отметила, что компании удалось разработать особую технологию очистки и выделения субстанции, и можно быть уверенными в строении и в качестве каждой молекулы препарата. Соответственно, можно быть уверенными и в эффективности и безопасности, которое оказывает эта молекула, подчеркнула Заславская.
В свою очередь, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что ожирение является мировой проблемой. Так, исследования показывают, что с 2003 года заболеваемость им выросла очень серьезно, причём значительно — среди мужчин.
«Естественно, это надо брать под контроль. (Новый препарат) — это российская технология взятия под контроль одного из основных факторов риска. Я хочу нас всех поздравить с этой победой. Доступный препарат с женским именем, который будет вести к здоровой, долгой и активной жизни», — пояснила Драпкина.
Телеведущая, врач Елена Малышева рассказала, что на сегодняшний день известно о снижении сердечно-сосудистых рисков с помощью препаратов данной группы, например, инфарктов и инсультов. Кроме того, они способны предупреждать развитие колоректального рака, уточнила она.
«Семаглутид и тирзепатид тоже предупреждают развитие инсульта благодаря тому, что снижают вес. Сегодня это лекарство могут назначить и акушеры-гинекологи, так как эти препараты повышают вероятность возникновения беременности, потому что ожирение не дает развиться беременности у женщин», — пояснила Малышева.
Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый добавил, что людей с диагнозом «ожирение» в России 44 миллиона, людей с диагнозом «ожирение и лишний вес» — более 60 миллионов, а охвачено терапией чуть более миллиона. По его словам, российский препарат будет стоить в 5−6 раз меньше, чем в США.
Препарат представлен в удобной для пациентов форме — растворе для подкожного введения в автоинжекторе. Делать инъекции можно самостоятельно, нажатием на кнопку, нужная дозировка уже заложена в упаковку. Применяется препарат 1 раз в неделю.