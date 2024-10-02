Первый пуск «Союза-5» перенесли на 2026 год

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Российская перспективная ракета-носитель «Союз-5» должна совершить свой первый пуск в 2026 году, а не в 2025-м, как предполагалось ранее. Об этом сообщил журналистам первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов.