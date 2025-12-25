Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер

Узнать больше по теме

Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России

Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.