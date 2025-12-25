Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер

Поезд совершит рейс по маршруту Москва — Адлер.
Вагон поезда украшен изображением Жириновского в профиль, а также личным автографом политика.
Внутри вагона находятся: мини-библиотеки с трудами Жириновского, на дверях купе размещены цитаты и памятные фотографии основателя ЛДПР. Кроме того, в вагоне-ресторане пассажирам будет предложено меню из его любимых блюд.
В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, молодежное крыло партии и другие представители ЛДПР.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее рассказал Слуцкий, памятный концерт «Жириновский. Начало», приуроченный к празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского, состоится в Москве 16 января на сцене Малого театра.
Жириновский был лидером ЛДПР на протяжении более 30 лет. Он возглавил партию 31 марта 1990 года, а в апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.
Жириновскому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет.