Первый поезд в честь Жириновского отправился по маршруту Москва — Адлер

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава РЖД Олег Белозеров отправили с Казанского вокзала в Москве в первый рейс поезд с брендированным вагоном «Россия. Жириновский», который посвящен 80-летию со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Поезд совершит рейс по маршруту Москва — Адлер.

Как отметили в пресс-службе партии, всего будет организовано 18 тематических поездов. Они будут курсировать по трем маршрутам — «Москва- Владивосток», «Москва-Казань» и «Москва-Адлер» с декабря 2025 года по декабрь 2026 года. Данный проект является совместной работой ЛДПР и ОАО «РЖД».

Вагон поезда украшен изображением Жириновского в профиль, а также личным автографом политика.

Внутри вагона находятся: мини-библиотеки с трудами Жириновского, на дверях купе размещены цитаты и памятные фотографии основателя ЛДПР. Кроме того, в вагоне-ресторане пассажирам будет предложено меню из его любимых блюд.

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, молодежное крыло партии и другие представители ЛДПР.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как ранее рассказал Слуцкий, памятный концерт «Жириновский. Начало», приуроченный к празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского, состоится в Москве 16 января на сцене Малого театра.

Жириновский был лидером ЛДПР на протяжении более 30 лет. Он возглавил партию 31 марта 1990 года, а в апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.

Жириновскому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет.

