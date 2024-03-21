Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы. Трансляцию игры компания вела на своей странице в соцсети Х. 29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плечей.