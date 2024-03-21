Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы

На трансляции мужчина рассказывает, что любит играть в шахматы, но не мог этого делать, он показал, как теперь силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.
Арбо признался, что теперь играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. «Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — сказал он.
В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.