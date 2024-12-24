Первый муниципальный приют для бездомных животных открыли на Среднем Урале

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления областного парламента Михаил Зубарев рассказал, что инициатива строительства такого объекта исходила от активных и неравнодушных к судьбе четвероногих асбестовцев — на личных приемах и через электронные обращения они неоднократно поднимали проблему бродячих животных.
Эту инициативу поддержали местные власти, областные парламентарии и губернатор. Из областной казны были выделены средства на разработку проектно-сметной документации, геологические изыскания и экспертизу. Также — на реализацию проекта: стоимость строительных работ составила 45 миллионов рублей.
Приют для бездомных животных в Асбесте возвели оперативно. 23 декабря состоялось его открытие. Участие в мероприятии приняли первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, депутаты Заксобрания региона Михаил Зубарев и Вячеслав Вегнер, руководители профильного министерства, города.
Новый объект возвели фактически на пустыре. Подрядчик провел планировку территории, проложил необходимые инженерные коммуникации, залил фундамент, установил ограждение, шесть модульных зданий. В них разместились в том числе ветеринарный пункт, кормокухня, теплые вольеры. Есть зона для карантинного содержания животных, 68 уличных вольеров, площадка для выгула собак. Также приобретено технологическое и ветеринарное оборудование.
«На содержание учреждения в областном бюджете предусмотрено увеличение расходных полномочий муниципалитета на 9,25 миллиона рублей», — добавил Михаил Зубарев.
Еще в 2022 году в регионе начали подготовительную работу по организации таких объектов. По поручению председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной тогда создали рабочую группу для подготовки предложений по исполнению федерального закона «Об ответственном обращении с животными». В нее вошли депутаты, представители областного правительства, органов местного самоуправления, волонтеры и зоозащитники. Возглавил рабочую группу член комитета по аграрной политике и земельным отношениям областного парламента Вячеслав Вегнер.
В результате совместной работы в регионе определили населенные пункты, где наиболее остро стоит вопрос с бездомными четвероногими, разработали дорожную карту по организации приютов для животных без владельцев.
«Предполагается, что все эти учреждения будут межмуниципальные. Так, первый приют, построенный и открытый в Асбесте, будет обслуживать практически весь Южный управленческий округ. Он создан по всем нормам и требованиям, которые разработал минстрой Российской Федерации. Здесь есть хорошая операционная, кормокухня», — уточнил Вячеслав Вегнер.
Кстати
Приюты для бездомных животных также планируется построить в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхнетурском, Первоуральском и Сысертском городских округах. В данное время там разрабатывается проектно-сметная документация, подбираются земельные участки для размещения таких объектов.