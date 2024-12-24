Первый муниципальный приют для бездомных животных открыли на Среднем Урале

«Предполагается, что все эти учреждения будут межмуниципальные. Так, первый приют, построенный и открытый в Асбесте, будет обслуживать практически весь Южный управленческий округ. Он создан по всем нормам и требованиям, которые разработал минстрой Российской Федерации. Здесь есть хорошая операционная, кормокухня», — уточнил Вячеслав Вегнер.