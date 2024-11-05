Первый канал создаст цифровую копию Штирлица

История главного советского разведчика скоро получит продолжение: Первый канал купил права на все повести о Штирлице у наследников Юлиана Семенова. При этом нового актера на роль Максима Исаева искать не будут: лучше Вячеслава Тихонова с этой ролью все равно никто не справится.