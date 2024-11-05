Первый канал создаст цифровую копию Штирлица

История главного советского разведчика скоро получит продолжение: Первый канал купил права на все повести о Штирлице у наследников Юлиана Семенова. При этом нового актера на роль Максима Исаева искать не будут: лучше Вячеслава Тихонова с этой ролью все равно никто не справится.
К сожалению, Вячеслава Васильевича не стало в 2009 году — поэтому компания создаст его цифровой образ. О таком решении рассказал на международном симпозиуме «Создава будущее» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Новостью поделилось ТАСС.
«Мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс», — рассказал Эрнст, прибавив, что лучше Тихонова с ролью Штирлица все равно никто не справится.
На самом деле Вячеслав Тихонов был далеко не единственным актеров, воплотившим образ Максима Исаева — Штирлица на кино- и телеэкранах (хотя и, безусловно, самым популярным).
В разные годы великого разведчика играли Родион Нахапетов («Пароль не нужен», 1967), Владимир Ивашов («Бриллианты для диктатуры пролетариата», 1975), Всеволод Сафонов («Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 1976), Улдис Думпис («Испанский вариант», 1980). Последним эту роль в 2009 году воплотил актер Даниил Страхов — он снялся в 16-серийном сериале-приквеле «Исаев» о молодых годах разведчика.