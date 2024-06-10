Первый человек с имплантом от Маска назвал плюсы и минусы нейрочипа

Проект Neuralink запустили в 2016 году. Устройство, способное передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019-го. Набор добровольцев для вживления импланта в мозг Neuralink начала в сентябре прошлого года. В ней объясняли, что исследование направлено на оценку безопасности импланта и хирургического робота, с помощью которого вживят чип. До этого в Neuralink проводили испытания на животных. Например, весной 2021 года стартап Маска показал ролик с играющей в видеоигры обезьяной, в мозг которой был имплантирован чип.