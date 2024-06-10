Первый человек с имплантом от Маска назвал плюсы и минусы нейрочипа

Первый пользователь интерфейса мозг — компьютер (brain-computer interface, или BCI) Neuralink 30-летний Нолан Арбо перечислил плюсы и минусы жизни с чипом в мозге от Илона Маска, пишет Live Science со ссылкой на Scientific American. В издании опубликовали большое исследование, посвященное нейроимпланту, и приводят цитаты Арбо.
Мужчина парализован ниже шеи после инцидента, произошедшего в 2016 году. В его череп встроили компьютерный чип, а в мозг — массив нитевидных электродов. Арбо утверждает, что не чувствует чип и даже не догадывался бы о его существовании, если бы не помнил о перенесенной операции по его установке.
Устройство сильно повлияло на жизнь Арбо. По его словам, нейрочип позволил ему «восстановить связь с миром». При помощи BCI он уже через неделю после операции научился передвигать курсор силой мысли. Благодаря импланту он может просматривать сайты и социальные сети, отправлять текстовые сообщения, работать с приложениями и играть в видеоигры, рассказывают в Scientific American. Любимые игры Арбо — онлайн-шахматы и Civilization VI.
У BCI есть один недостаток. Устройство нужно заряжать, из-за чего Арбо прерывает игровые сессии. В остальном использование нейроимпланта практически беспроблемное. Исключение — случай в феврале, когда BCI почти перестал работать. Где-то через месяц после операции Арбо утратил 85% функциональности чипа. Сначала он подумал, что дело в программном обеспечении. Но оказалось, что проблема в самом устройстве — сместились электроды.
«С этим было трудно смириться. Я зубами впился в это дело и достиг такого прогресса. Через месяц мне казалось, что все рухнет», — вспоминает Арбо.
Проект Neuralink запустили в 2016 году. Устройство, способное передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019-го. Набор добровольцев для вживления импланта в мозг Neuralink начала в сентябре прошлого года. В ней объясняли, что исследование направлено на оценку безопасности импланта и хирургического робота, с помощью которого вживят чип. До этого в Neuralink проводили испытания на животных. Например, весной 2021 года стартап Маска показал ролик с играющей в видеоигры обезьяной, в мозг которой был имплантирован чип.
Нолан Арбо перенес операцию по вживлению нейрочипа Neuralink в январе 2024 года. В мае 2024 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на вживление нейрочипа Neuralink второму пациенту.