Первый человек с имплантом Neuralink обучает «машину» письму силой мысли

Арбо оказался парализован в результате произошедшего семь лет назад несчастного случая. Он стал первым человеком, в мозг которого был установлен имплант, призванный, получая сигналы мозга, выполнять его команды. В отличие от известных ранее технологий по отслеживанию движения глаз пациента на мониторе, Neuralink пытается добиться того, чтобы пациенты могли управлять компьютером буквально «силой мысли».